Власника популярного інтернет-ресурсу СБУ звинувачує в роботі на московитські спецслужби

Правоохоронці ледь не кожного дня затримують диверсантів чи агітаторів за «русський мир». Зазвичай цих людей мало хто знає. А 22 вересня СБУ звинуватила відомого столичного блогера й журналіста, що адмініструє популярний інтернет-сайт та сторінки у соцмережах, у дискредитації ЗСУ й правоохоронців та поширенні російської пропаганди.

Як повідомили в київському главку СБУ, блогер під час руху військових колон та поодиноких авто знімав провокативні відео та ображав військовиків у стрімах, фіксуючи їх обличчя та номери автівок. Викладені на його сайті та соцмережах сюжети «широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових „новин“ щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Провокативне відео представники спецслужб рф використали для „розгону“ дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини». Також, за інформацією слідства, він «публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за оприлюднення публікацій на підтримку Сил оборони».

Блогеру повідомили підозру у образі честі та гідності військовослужбовців та погрозах військовослужбовцям, йому загрожує покарання до пʼяти років позбавлення волі. 23 вересня Соломʼянський суд Києва повинен обрати йому запобіжний захід.

Хоча у спецслужбі й трохи розбили обличчя підозрюваного (на фото) мозаїкою, та багато хто упізнав на них Влада Антонова, що веде сайт dtp.kiev.ua та кілька сторінок у соцмережах. «ФАКТИ» попросили його прокоментувати інформацію СБУ щодо нього.

Владислав Антонов зі звинуваченнями не погоджується, вважає справу надуманою.

- Я абсолютно ні в чому не винний, це замовна справа, — розказав він «ФАКТАМ». — Не було ніяких складів злочину — просто за мною спостерігали, документували мою діяльність, шукаючи, щоб хоч до чого причепитися. Знайшли випадок: у липні біля Ірпінської траси посеред дороги поставили протитанкового їжака, я просто спитав військовиків, які не підтвердили жодними документами свої повноваження, навіщо. Мене послали на три букви — і все. Однак, в повідомленні про підозру необґрунтовано вказано, що я дуже їх образив, начебто багаторазово до них під'їжджав, але цього насправді не було. І на цьому побудували проти мене карну справу.

Моя діяльність завжди була відкрита, всі це прекрасно бачать, і реакція суспільства на інформацію про справу проти мене — яскравий індикатор тому, що нічого протизаконного я не робив. Кому я завадив — не знаю, але люди не люблять, коли про них розказують правду, показують їх порушення, якісь пʼяні ДТП. Я впевнений, що моя професійна діяльність стала причиною мого переслідування. Що цікаво — причиною для повідомлення підозри послужив випадок, що стався у липні. Але, як зʼясувалось, справа проти мене була порушена ще у травні.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві викрили небезпечного ворожого агента, що намагався «затесатися» до лав полку «Азов» https://fakty.ua/407 489

Фото ГУ СБУ в Києві та Київській області



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