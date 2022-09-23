«Дуже незвичайна тактика»: у розвідці США розповіли, хто особисто віддає накази рашистським командирам під час війни в Україні

Після звільнення від окупантів районів Харківської області, яка завдяки ЗСУ повертається до життя, російські військові розділилися в думках щодо того, як найкраще протистояти несподіваному просуванню України на полі бою, повідомляють джерела, наближені до американської розвідки. За словами двох джерел, яких цитує CNN, путін сам дає вказівки безпосередньо генералам на місцях. Ця дуже незвичайна тактика управління в сучасній армії натякає на дисфункціональну структуру командування в росії, яка страждає від початку війни проти України.

Перехоплення розвідки зафіксували, як російські офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям і родичам вдома на те, що рішення спускаються з москви, повідомило CNN одне з джерел. Існують значні розбіжності щодо стратегії, а військові командири намагаються домовитися про те, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних ліній.

«Міністерство оборони росії заявило, що воно передислоковує сили в напрямку Харкова на північному сході, де Україна досягла найбільш драматичних успіхів. Але американські та західні джерела стверджують, що основна частина російських військ все ще залишається на півдні, де Україна також розгорнула наступальні операції навколо Херсона», — цитує видання представників розвідки США.

У той час як росія розгублено б'ється на полі бою, офіційні особи в москві намагаються знайти винних у такому різкому повороті долі країни, повідомив виданню високопоставлений чиновник НАТО.

«Кремлівські чиновники та експерти державних ЗМІ гарячково обговорюють причини невдачі в Харкові, і в типовій манері кремль, схоже, намагається перекласти провину з путіна на російських військових», — сказав він американським журналістам.

У відповідь на невдачі на полі бою вже відбулися перестановки у військовому керівництві, в результаті чого командна структура росії стала ще більш заплутаною, ніж була до цього, кажуть джерела. Командир, який здійснював нагляд за більшістю підрозділів навколо Харківської області, перебував на посаді лише 15 днів і зараз звільнений від виконання обов'язків, повідомив представник НАТО. росія відправила «невелику кількість» військ на схід України. За словами джерел CNN, деякі з них втекли на тлі просування українських військ на полі бою минулого тижня, намагаючись зміцнити свої ослаблені оборонні рубежі.

Американські і західні офіційні особи вважають, що росія обмежена в своїх можливостях підготувати стратегічно важливу відповідь на контрнаступальні операції України, які в останні дні, як повідомляють джерела, змінили динаміку на користь Києва. Навіть після оголошення часткової мобілізації чиновники скептично ставляться до того, що росія здатна швидко розгорнути велику кількість військ в Україні, враховуючи її поточні проблеми з лініями постачання, зв'язком і моральним духом. Російські військові мають погану згуртованість підрозділів, дезертирство в лавах, солдати не хочуть воювати. Якщо Україні вдасться провести тривалі оборонні операції, це може ще більше підірвати стійкість російської оборони.

Нагадаємо, деякі західні військові експерти вважають, що наступ ЗСУ на сході України підготовлений зразково і ввійде до підручників

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