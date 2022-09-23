«Хочеться ситного та екзотичного? Приготуйте щічки із чорним соусом»: рецепт відомої фудблогерки

Осінь, дощить. Треба приготувати страву, що насичує та зігріває. В таку погоду добре заходять рецепти, що потребують довгого процесу приготування. Наприклад, щічки, рецептом яких на своїй сторінці у соцмережі поділилась українська фудблогерка Олена Павлова.

«Берете щічки молодого теляти, очищуєте від плівок і нарізаєте шматочками десь три на чотири сантиметри, обсмажуєте в невеликій кількості олії, перекладаєте разом з тим соком, що виділився, у невеликий, з товстим дном казанок або каструльку. Додаєте бульйону пів склянки або води, корені, які вам до вподоби, — петрушку, селеру, пастернак або все разом… Тоді цибульки з морквою та півтори години на маленькому вогні це все томите. Тим часом замочене з ночі сорго ставите на вогонь».

За словами господині, до страви можна приготувати ще й соус, буде ще смачніше.

«Візьміть 250 г чорної горобини, 80 г цукру, 100 мл води, сушений часник, трави прованські, петрушку свіжу, зубчик свіжого часнику, олію. Ягоди 15 хвилин варити з водою. Додати цукор і сушені спеції та варити ще 10 хвилин. Має тихо булькати, але не кипіти, потім трохи охолоджуєте й додаєте свіжі трави та часник, трохи солі, ложку олії. Терпкий і чорний, як ніч, соус готовий».

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