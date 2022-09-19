25 вересня 2022

Одного разу прийшов до старця молодий чоловік і попросив відповісти на три важливі питання, які не дають йому спокою ні вдень, ні вночі.

- Ну що ж, слухаю тебе, — погодився старець. — Скажи, кого можна вважати по-справжньому мудрою людиною?

- По-справжньому мудрою людиною можна вважати того, хто може передбачити майбутнє.

- Добре. Тоді кого можна називати сильним?

- Сильним? Ну, це той, хто день у день перемагає свої пристрасті.

- А хто ж у такому разі вважається людиною багатою?

- Багатим я назвав би людину, задоволену своєю долею, — сказав старець. Потім трохи помовчав і додав: — І вдячну за це Господу…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.