41.38 / 42.44 40.32 / 41.58
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
25 вересня 2022
Хлопчик на ярмарку
Хлопчик на ярмарку

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1988
Скульптор: Enrique Sanisidro
Розмір: 35×22 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Одного разу прийшов до старця молодий чоловік і попросив відповісти на три важливі питання, які не дають йому спокою ні вдень, ні вночі.

- Ну що ж, слухаю тебе, — погодився старець. — Скажи, кого можна вважати по-справжньому мудрою людиною?
- По-справжньому мудрою людиною можна вважати того, хто може передбачити майбутнє.
- Добре. Тоді кого можна називати сильним?
- Сильним? Ну, це той, хто день у день перемагає свої пристрасті.
- А хто ж у такому разі вважається людиною багатою?
- Багатим я назвав би людину, задоволену своєю долею, — сказав старець. Потім трохи помовчав і додав: — І вдячну за це Господу…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

«Новий рецепт салату, який з’їдається одразу»: для приготування потрібно лише 5 хвилин

Раян Грентхем

Популярний канадський актор отримав довічний термін за вбивство матері

Банківські картки

З 2023 року буде інакше: податкова попередила підприємців про нововведення

Євген Брах

«Було честю битися поруч»: у бою з рашистами загинув військовий блогер Євген «Малі» Брах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту