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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1988
Скульптор: Enrique Sanisidro
Розмір: 35×22 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Одного разу прийшов до старця молодий чоловік і попросив відповісти на три важливі питання, які не дають йому спокою ні вдень, ні вночі.
- Ну що ж, слухаю тебе, — погодився старець. — Скажи, кого можна вважати по-справжньому мудрою людиною?
- По-справжньому мудрою людиною можна вважати того, хто може передбачити майбутнє.
- Добре. Тоді кого можна називати сильним?
- Сильним? Ну, це той, хто день у день перемагає свої пристрасті.
- А хто ж у такому разі вважається людиною багатою?
- Багатим я назвав би людину, задоволену своєю долею, — сказав старець. Потім трохи помовчав і додав: — І вдячну за це Господу…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пд-3х
Тиск: 746 мм