Бананові панкейки з вівсяними пластівцями для любителів повільного сніданку: простий та корисний рецепт від Світлани Фус

Авторка здорового рецепту запечених яблук, дієтологиня Світлана Фус порадила влаштувати затишне чаювання з банановими панкейками. Приготувати ж їх вона пропонує з вівсяними пластівцями, а подавати — з фруктами або ягодами, доповнивши медом або йогуртом.

Інгредієнти для приготування:

банани — 2 шт.

вівсяні пластівці — 90 г

яйця курячі — 1 шт.

кориця — 0,5 ч. л.

мед — 1 ч. л.

олія рослинна (за потребою).

Спосіб приготування

Викласти вівсяні пластівці в блендер і подрібнити, додати шматочки банана, яйце і корицю, збити все до отримання однорідної консистенції.

Розігріти духовку до 220 С.

Деко застелити пергаментом.

Викладайте ложкою приготоване тісто на пергамент і випікайте панкейки (ступінь готовності визначається їх рум'яною скоринкою).

Тим же, хто хоче зробити страву ще здоровішою, можна замінити банани на гарбуз, який, за словами Світлани Фус, восени має обов'язково має бути в раціоні кожного.

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