Відмовилася від безтурботного життя за кордоном заради захисту України: у загиблої на війні уродженки Іван-Франківщини залишилося двоє дітей (відео)

Під час воєнних дій загинула українська військовослужбовиця, що приїхала в Україну з Італії захищати рідну землю. Про смерть героїні повідомили у Facebook.

«Обірвалося життя ще одного Воїна. Ти була прикладом мужності і відваги, якої інколи так не вистачає багатьом. Любив тебе, Посестро! Ти була найчарівнішою „Квіточкою“ на полі битви за Україну. Ти Герой України!!! Вічна Тобі пам'ять!!! Квіточка Маряна», — написав Тарас Сливчук Скеля.

«Я була на теріторії Італії 14 років. Коли спіткало горе моєї рідної землі я зрозуміла, що повинна захищати. Хто, як не ми будемо захищати рідну землю», — розповідала загибла в одному з прижиттєвих відео.

За її словами, вона залишила в Італії своїх неповнолітніх дітей (14 та 10 років). Жінка народилася та виросла на Івано-Франківщині.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на війні загинула уродженка Челябінська, яка стала бійцем ЗСУ. Також «ФАКТИ» писали про історію бойової медички, яку росіяни вбили у Маріуполі.

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