З тістом поратися не потрібно: рецепт чебуреків для «лінивих» господарок
Українці дуже люблять швидку випічку, і звичайно, ніколи не відмовляться поласувати стравами кримсько-татарської кухні — чебуреками та янтиками.
Готують чебуреки по-різному, головне, щоб тісто було тоненьким, а начинка — соковитою.
А на популярному Telegram-ресурсі опублікували рецепт чебуреків, у якому з тестом морочитися не доведеться зовсім — його успішно замінить тонкий лаваш.
Повний список інгридіендів:
- лаваш тонкий — 2 шт.
- фарш м'ясний — 250 гр
- цибулина — 1 шт.
- сіль за смаком
- спеції — за смаком
- вода — 3 ст. л.
- олія рослинна — 50 мл
Етапи приготування
Розморожений м'ясний фарш перекладаємо у миску.
Додаємо до нього цибулю, подрібнену дрібними шматочками, сіль і суміш бажаних спецій (можна червоного або чорного меленого перчика). Перемішуємо.
Лист тонкого вірменського лаваша розрізаємо кулінарними ножицями на чотирикутники, у яких потрібно трохи закруглити краї.
На один бік лаваша-заготівлі викладаємо м'ясну начинку, розподіляючи її вилкою.
Краї лаваша змащуємо холодною водою та притискаємо, формуючи чебурек.
Смажимо чебуреки в розігрітій олії з кожного боку, після чого їх рекомендується викласти на паперові серветки, щоб видалити надлишки жиру.
Нагадаємо, що чебуреки зовсім необов'язково готувати з м'ясною начинкою — її можна замінити грибами з морквою.50
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