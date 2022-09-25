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З тістом поратися не потрібно: рецепт чебуреків для «лінивих» господарок

17:10 25 вересня 2022
З тестом поратися не потрібно: рецепт чебуреків для «лінивих» господарок

Українці дуже люблять швидку випічку, і звичайно, ніколи не відмовляться поласувати стравами кримсько-татарської кухні — чебуреками та янтиками.

Готують чебуреки по-різному, головне, щоб тісто було тоненьким, а начинка — соковитою.

А на популярному Telegram-ресурсі опублікували рецепт чебуреків, у якому з тестом морочитися не доведеться зовсім — його успішно замінить тонкий лаваш.

Повний список інгридіендів:

  • лаваш тонкий — 2 шт.
  • фарш м'ясний — 250 гр
  • цибулина — 1 шт.
  • сіль за смаком
  • спеції — за смаком
  • вода — 3 ст. л.
  • олія рослинна — 50 мл

Етапи приготування

Розморожений м'ясний фарш перекладаємо у миску.

Додаємо до нього цибулю, подрібнену дрібними шматочками, сіль і суміш бажаних спецій (можна червоного або чорного меленого перчика). Перемішуємо.

Лист тонкого вірменського лаваша розрізаємо кулінарними ножицями на чотирикутники, у яких потрібно трохи закруглити краї.
На один бік лаваша-заготівлі викладаємо м'ясну начинку, розподіляючи її вилкою.

Краї лаваша змащуємо холодною водою та притискаємо, формуючи чебурек.

Смажимо чебуреки в розігрітій олії з кожного боку, після чого їх рекомендується викласти на паперові серветки, щоб видалити надлишки жиру.

Нагадаємо, що чебуреки зовсім необов'язково готувати з м'ясною начинкою — її можна замінити грибами з морквою.

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