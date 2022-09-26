Це нова гучна перемога України, бо Parimatch Ukraine визнано кращим бетінг і iGaming оператором у Східній Європі. Вперше головна європейська нагорода у сфері азартних ігор поїде до України.

Кілька сотень учасників з професійної спільноти, медіа та журі з усього світу, чия експертна оцінка щорічно відзначає кращих з кращих, зібрались у Барселоні. Саме там 22 вересня відбулася церемонія нагородження SBC Awards 2022. У фокусі найпрестижнішої премії у сфері беттінгу та iGaming — досягнення операторів і розробників онлайн-платформ, а також платіжних систем, маркетингу та роботи з даними.

Parimatch Ukraine підтвердила статус європейського лідера індустрії розваг та отримала нагороду «Оператор року у Східній Європі». Серед критеріїв оцінки: інноваційність і технологічність платформи, рівень клієнтського сервісу, відповідність світовим стандартам безпеки даних та соціально-корпоративні ініціативи.



«Європейська нагорода, оцінка наших колег з усього світу — це не лише перемога Parimatch Ukraine. Це визнання професійної спільноти для українських розробників, аналітиків, маркетологів, менеджерів, для українців. Світ визнає Україну. Це відбувається кожного дня і ми дуже відчуваємо підтримку. І сьогодні по-іншому спрймаєш нагороду, адже немає ціннішої нагороди ніж людське життя. Ми вкотре дякуємо кожному захиснику України і продовжуємо працювати заради головної перемоги», — відзначила CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.



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