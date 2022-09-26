Італія — у «фіналі чотирьох» та «божевільня» на «Уемблі»: відеоогляди матчів Ліги націй

У понеділок, 26 вересня, відбулися сім поєдинків останнього, 6-го, туру групової стадії Ліги націй, до «фіналу чотирьох» якої слідом за збірними Хорватії та Нідерландів пробилися чинні чемпіони Європи італійці.

Ліга націй. 6-й тур

Дивізіон А

Група 3

Угорщина — Італія — 0:2 (Распадорі, 27, Дімарко, 52).

Команду Роберто Манчіні у матчі з підопічними іншого італійського тренера Марко Россі на «Пушкаш Арені» у Будапешті влаштовувала лише перемога. І вони її досягли завдяки точним ударам Распадорі та Дімарко, а також блискучій грі голкіпера Доннарумми. Хоча варто визнати, що збірна Угорщини стала справжнім відкриттям нинішньої Ліги націй. Погодьтеся: двічі обіграти Англію (з 4:0 на «Уемблі»!) і один раз Німеччину — дорогого вартує.

Англія — Німеччина — 3:3 (Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83, з пенальті — Гюндоган, 52, з пенальті, Хаверц, 67, 87).

Вряди-годи поєдинок принципових суперників Англії та Німеччини нічого з турнірної точки зору не вирішував, адже англійці достроково посіли в квартеті останнє місце і вилетіли з елітного дивізіону, а німці втратили шанси пробитися до «фіналу чотирьох» Ліги націй ще після сенсаційної домашньої поразки від угорців (0:1).

У підсумку віцечемпіони Євро-2020, програючи на «Уемблі» — 0:2, змогли здійснити маленький футбольний подвиг, забили за 11 хвилин три (!) м'ячі, але все ж не втримали першу в турнірі перемогу. У будь-якому разі, родоначальникам футболу пізно було пити «Боржомі», якщо печінку посаджено.

Підсумкове становище команд: 1. Італія — 11 очок; 2. Угорщина — 10; 3. Німеччина — 7; 4. Англія — 3.

Дивізіон В

Група 3

Чорногорія — Фінляндія — 0:2 (Антман, 47, Кельман, 53). На 17-й хвилині вилучено Томашевича (Чорногорія).

Румунія — Боснія та Герцеговина — 4:1 (Ман, 39, Пушкаш, 73, 86, Рацю, 79 — Джеко, 77).

Розгромна перемога над достроковим переможцем групи Боснією та Герцеговиною не врятувала румунів від вильоту до третього за силою дивізіону Ліги націй.

Підсумкове становище команд: 1. Боснія та Герцеговина — 11; 2. Фінляндія — 8; 3. Чорногорія — 7; 4. Румунія — 7.

Дивізіон С

Група 4

Гібралтар — Грузія — 1:2 (Еннеслі, 75 — Кварацхелія, 19, з пенальті, Цитаїшвілі, 49).

Чемпіон світу U20 у складі збірної України Цитаїшвілі, який виступає за польський «Лех», у поєдинку з «футбольним карликом» забив свій дебютний м'яч за команду Грузії (в 11-му за ліком поєдинку).

Північна Македонія — Болгарія — 0:1 (Десподов, 50). На 14-й хвилині вилучено Тодороскі (Північна Македонія).

Підсумкове становище команд: 1. Грузія — 16; 2. Болгарія — 9; 3. Північна Македонія — 7; 4. Гібралтар — 1.

Дивізіон D

Група 2

Сан-Марино — Естонія — 0:4 (Анієр, 38, 79, Теністе, 56, Саппінен, 66).

Підсумкове становище команд: 1. Естонія — 12; 2. Мальта — 6; 3. Сан-Марино — 0.

В останній день проведення групової стадії у вівторок, 27 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 2: Португалія — Іспанія, Швейцарія — Чехія; дивізіон У — група 1: Україна — Шотландія, Ірландія Вірменія, група 2: Албанія — Ісландія, група 4: Швеція — Словенія, Норвегія — Сербія; дивізіон С — група 2: Грузія — Північна Ірландія, Косово — Кіпр.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду зламали носа в матчі Ліги націй.

Фото Twitter Nazionale Italiana

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