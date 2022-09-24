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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: Javier Molina
Розмір: 59×36 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Пролітаючи над великим та красивим озером, командир екіпажу пасажирського літака звернувся до другого пілота:
- А знаєш, це ж місця мого дитинства. Он у тому селищі я народився. На його околиці знаходиться школа, до якої я ходив. А на березі цього самого озера я міг годинами сидіти з вудкою, проводжаючи поглядом літаки, що пролітали над головою. Як я мріяв стати льотчиком! Це була найзаповітніша моя мрія…
- І вона збулася, — підтримав товариша другий пілот.
- Збулася, — погодився командир. — Але зараз, щоразу пролітаючи над озером свого дитинства, я мрію лише про одне — вийти на пенсію і знову, зручніше примостившися із вудкою на березі, дивитися в небо, спостерігаючи, як над моєю головою пролітають літаки. Життя таке коротке… Виявляється.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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