Обстрілював позиції ЗСУ: у Львові засудили терориста, який воював за так звану «ЛНР»

В Україні продовжують карати тих, хто перейшов на бік ворога. Так, Галицький районний суд міста Львова виніс вирок Олександру Саєнко за участь у терористичній організації. Про це стало відомо із матеріалів справи державного реєстру.

Відомо, що обвинувачуваний у 2014 році добровільно вступив на службу до терористичної організації «Луганська народна республіка» та станом на 2018 року був учасником незаконного збройного формування — 2 окремої гвардійської мотострілецької бригади 2 армійського корпусу народної міліції терористичної організації «ЛНР». Наказом по особовому складу командувача так званої «Народної міліції» призначений на посаду механіка-водія-санітара відділу збору та евакуації поранених медицинського відділення медицинського взводу окремої гвардійської мотострілецької бригади імені героя Радянського Союзу Ворошилова із військовим званням «рядовий». Станом на березень 2018 року терорист перебував на посаді командира взводу.

Місцем дислокації батальйону стала територія колишнього Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Дідоренка. Відомо, що терорист виходив на лінії розмежування сил АТО та незаконних збройних формувань, під час яких здійснював обстріли позицій сил АТО та підрозділів Збройних сил України. У судове засідання він не з'явився, але було заслухано два свідки, які теж були учасниками військових формувань «ЛНР» та служили поряд з обвинуваченим. На фото вони впізнали Саєнка. Також у слідства були й інші докази його вини, серед яких протокол огляду списку бойовиків «ЛНР» зі штатним розписом, посадами персональними даними.

Колегія суддів призначила терористу Саєнку покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також на користь держави за проведення експертизи він має сплатити 3269 грн.

Раніше Івано-Франківський міський суд виніс вирок 53-річній громадянці України Олені Чорній. Їй інкримінували участь у терористичній організації та сприянні її діяльності.

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