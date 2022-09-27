Швидко, смачно та дуже поживно: готуємо бендерики м‘ясні
Якщо ви думаєте, що простіше купити готові бендерики та посмажити вдома, то так, ви праві, простіше, але не смачніше, пояснює відома українська фудблогерка Юлія Сімончук. Разом з тим готувати їх зовсім не складно.
Млинці:
- молоко — 1 л;
- яйця — 5 шт.;
- олія — 4 ст. л;
- сіль — ½ ч. л;
- цукор — 2−3 ст. л;
- борошно — приблизно 400 г
Начинка:
- фарш — 600 г;
- цибуля — 1−2 шт.;
- сіль, перець — на смак;
- вода.
Додатково:
- яйця — 2 шт.;
- молоко/вода — ½ ст. л;
- олія для смаження
Приготування:
З усіх вищеперерахованих інгредієнтів для млинців (вони мають бути кімнатної температури) зробити однорідне тісто. Борошно додавати в кінці і поступово, можливо його піде більше чи менше. Посмажити млинці.
Готуємо начинку: змішуємо фарш з потертою цибулею, солимо, перчимо і додаємо трохи води, щоб розрідити (так він буде ніжнішим і соковитішим).
Кожен млинець розрізаємо навпіл і завертаємо з фаршем. Бендерики готові.
Обмокаємо кожен бендерик у збите яйце з молоком (чи водою) і смажимо на олії (на невеликому вогні) по 2−3 хв з кожної сторони.
Зазвичай бендерики подають з бульйоном, але як самостійна страва теж дуже смачно.
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