Швидко, смачно та дуже поживно: готуємо бендерики м‘ясні

Якщо ви думаєте, що простіше купити готові бендерики та посмажити вдома, то так, ви праві, простіше, але не смачніше, пояснює відома українська фудблогерка Юлія Сімончук. Разом з тим готувати їх зовсім не складно.

Млинці: молоко — 1 л;

яйця — 5 шт.;

олія — 4 ст. л;

сіль — ½ ч. л;

цукор — 2−3 ст. л;

борошно — приблизно 400 г Начинка: фарш — 600 г;

цибуля — 1−2 шт.;

сіль, перець — на смак;

вода. Додатково: яйця — 2 шт.;

молоко/вода — ½ ст. л;

олія для смаження

Приготування:

З усіх вищеперерахованих інгредієнтів для млинців (вони мають бути кімнатної температури) зробити однорідне тісто. Борошно додавати в кінці і поступово, можливо його піде більше чи менше. Посмажити млинці.

Готуємо начинку: змішуємо фарш з потертою цибулею, солимо, перчимо і додаємо трохи води, щоб розрідити (так він буде ніжнішим і соковитішим).

Кожен млинець розрізаємо навпіл і завертаємо з фаршем. Бендерики готові.

Обмокаємо кожен бендерик у збите яйце з молоком (чи водою) і смажимо на олії (на невеликому вогні) по 2−3 хв з кожної сторони.

Зазвичай бендерики подають з бульйоном, але як самостійна страва теж дуже смачно.

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