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Книга рецептів

Справжній гратен по-одеськи: Сава Лібкін поділився смачним рецептом, путіністи завили від заздрощів (відео)

10:08 28 вересня 2022
Ілюстративне фото

Популярний одеський ресторатор Сава Лібкін продовжує пригощати волонтерів та бійців теорроборними смачними обідами, а також ділитися рецептами нових страв.

Кілька годин тому відомий одеський шеф розповів, як приготувати гратен по-одеськи.

За словами кулінара, у приготуванні цієї вишуканої страви насправді немає нічого складного — достатньо нарізати пластинами картоплю, натерти сир, додати молоко, яйця та спеції, а потім змішати всю цю красу і запекти в духовці протягом 30−40 хвилин при температурі 200 градусів. Після запікання ще гарячу страву знову посипають тертим сиром і прикрашають гілочками тим'яну.

Багато читачів сторінки дякують відомому кулінару, відзначаючи з вдячністю його спроби спілкуватися українською мовою — так навіть звичайнісінький рецепт виглядає набагато смачніше.

На жаль, серед читачів знайшлися ті, хто намагається критикувати Савелія за його патріотичну позицію.

Але таких, схоже, мізерна меншість, і самі вони — повні нікчеми.

Більшість читачів блогу — гаряче підтримують позицію відомого кулінара.

А пошановувачам французької кухні можна порекомендувати приготувати також гратен з баклажанів.

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