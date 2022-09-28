Ваша талія буде вам вдячна: готуємо дієтичні сирники з персиком

Сирники — один із найпопулярніших сніданків. За словами дієтологині Катерини Черкаської, сирники з додаванням персиків виходять настільки смачними, що діти будуть в захваті та проситимуть приготувати ще.

Інгредієнти: Яйце куряче — 1 шт.;

сир кисломолочний — 120 г;

борошно вівсяне/ рисове — 30 г;

розпушувач — ¼ ч. л.;

персик — 70 г;

мед — 1 ч. л.;

йогурт густий — 1 ст. л.;

ванілін та кориця — на смак.

Приготування:

Перебиваємо блендером сир з яйцем, додаємо мед та спеції. Персики нарізаємо мілким кубиком і додаємо до сирної суміші. Потім додаємо борошно та розпушувач. Вологими руками формуємо сирники і обсмажуємо на краплині олії до золотистого кольору. Сирники поливаємо йогуртом.

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