Ваша талія буде вам вдячна: готуємо дієтичні сирники з персиком
Сирники — один із найпопулярніших сніданків. За словами дієтологині Катерини Черкаської, сирники з додаванням персиків виходять настільки смачними, що діти будуть в захваті та проситимуть приготувати ще.
Інгредієнти:
- Яйце куряче — 1 шт.;
- сир кисломолочний — 120 г;
- борошно вівсяне/ рисове — 30 г;
- розпушувач — ¼ ч. л.;
- персик — 70 г;
- мед — 1 ч. л.;
- йогурт густий — 1 ст. л.;
- ванілін та кориця — на смак.
Приготування:
Перебиваємо блендером сир з яйцем, додаємо мед та спеції. Персики нарізаємо мілким кубиком і додаємо до сирної суміші. Потім додаємо борошно та розпушувач. Вологими руками формуємо сирники і обсмажуємо на краплині олії до золотистого кольору. Сирники поливаємо йогуртом.
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