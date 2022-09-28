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Ваша талія буде вам вдячна: готуємо дієтичні сирники з персиком

22:00 28 вересня 2022
сирники з персиком

Сирники — один із найпопулярніших сніданків. За словами дієтологині Катерини Черкаської, сирники з додаванням персиків виходять настільки смачними, що діти будуть в захваті та проситимуть приготувати ще.

Інгредієнти:

  • Яйце куряче — 1 шт.;
  • сир кисломолочний — 120 г;
  • борошно вівсяне/ рисове — 30 г;
  • розпушувач — ¼ ч. л.;
  • персик — 70 г;
  • мед — 1 ч. л.;
  • йогурт густий — 1 ст. л.;
  • ванілін та кориця — на смак.

Приготування:

Перебиваємо блендером сир з яйцем, додаємо мед та спеції. Персики нарізаємо мілким кубиком і додаємо до сирної суміші. Потім додаємо борошно та розпушувач. Вологими руками формуємо сирники і обсмажуємо на краплині олії до золотистого кольору. Сирники поливаємо йогуртом.

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