Приїхав до України працювати на ФСБ: винесли вирок бізнесмену з Прикарпаття

В Україні продовжується процес очищення від шпигунів та зрадників. Так, днями вирок у досить резонансній справі виніс Івано-Франківський міський суд. Обвинувачуваним став місцевий житель, який всіляко допомагав рашистам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

З матеріалів справи відомо, що чоловік після строкової служби у складі Окремого розвідувального батальйону ГРУ СРСР в/ч 30248 на початку 1990-х років виїхав на постійне проживання до рф. В Амурській області облаштував бізнес та став генеральним директором ТОВ «Іст-Вест», основним видом діяльності якого є гуртова торгівля машинами, обладнанням та комплектуючими. Компанія активно співпрацювала з Китайською Народною Республікою, а сам бізнесмен з українським громадянством контактував з представниками Федеральної служби безпеки.

У липні 2017 року в одній із розмов спецслужба запропонувала уродженцю Івано-Франківщини конфіденційне співробітництво — потрібно було поїхати додому, виконати злочинні завдання у військовій, політичній та релігійній сферах, які полягали у налагодженні контактів та подальшій їх підтримці.

На початку жовтні 2018 року українець приїхав на батьківщину й з метою приховання своєї діяльності добровільно заявив в Управління СБУ в Івано-Франківській області про свій зв`язок з представниками іноземної організації та про отримане завдання. А сам тим часом приступив до виконання завдань від ФСБ. Насамперед зустрівся зі своїм давнім знайомим священнослужителем, розпитував його про керівництво Коломийської православної єпархії УПЦ КП та ставлення останніх до можливого створення української помісної церкви, а також надав свій номер телефону для підтримання контакту. Крім того, зустрівся та познайомився з засновником ТОВ «Укрспецоборонконтракт», яке продає та експортує комплектуючі до вантажних автомобілів, виконує замовлення Міністерства оборони України. Під приводом ділових переговорів чоловік цікавився асортиментом товарів, наявністю співпраці з бронетанковими заводами України та досвідом товариства у здійсненні експортних операцій.

Не оминув своєю увагою зрадник і політику. Для цього познайомився з представником політичної партії «Батьківщина», якому запропонував створити та очолити новостворену політичну партію з проєвропейськими поглядами, яка б не псувала стосунки з країнами СНД та рф, запропонував надати письмову згоду про співпрацю та обіцяв грошову винагороду у випадку надання такої згоди. Втім, на пропозицію зрадника ніхто не погодився.

Відомо, що обвинувачуваний встиг втекти до росії, поки в Україні проти нього розпочали провадження. То ж у суді допитували свідків та досліджували інші докази по справі. За державну зраду України чоловіка засудили на 15 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Раніше повідомлялося про те, що СБУ знешкодила російського агента, який наводив дрони-камікадзе на об'єкти на Одещині.

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