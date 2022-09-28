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Культура та мистецтво

Бадьорий хамелеон: мистецтво Lladro змагається з природою

22:53 28 вересня 2022
Бадьорий хамелеон

Цінність природи стає дедалі очевиднішою у зв'язку з випробуваннями, яке проходить людство. Одне з них — пандемія, яка загнала людей у будинки і змусила одягти маски.

Хамелеон, створений мануфактурою Lladro, — втілення бадьорості та оптимізму. Його здатність змінювати колір уособлює здатність адаптуватися у навколишньому світі.

Сині, мідні та перламутрові блискітки з райдужними штрихами, нанесені на фігурку рептилії, — чудовий зразок майстерності художників-орнаменталістів Lladró. Кожна деталь виконана високопрофесійно, включаючи лускату шкіру хамелеона та гілку.

Порцелянову рептилію складно відрізнити від справжньої. Мистецтво Lladro змагається з природою.

Кращі зразки мистецтва легендарної іспанської мануфактури представлені в експозиції Shvets Museum.

Фото зі сторінки Lladro у Facebook

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