Два невирішених завдання збірної України: хто може замінити Олександра Петракова

Виступ збірної України у кваліфікації ЧС-2022, де «жовто-сині» поступилися у вирішальному матчі Уельсу (0:1), та Лізі націй, де нашій команді не вдалося підвищитися в елітний дивізіон, породило багато питань як до самих футболістів, так і до тренерського штабу

Поєдинок проти Шотландії (0:0) у Кракові став останнім для національної команди цього року. Після завершення 2022 року завершується контракт і в головного тренера «жовто-синіх» Олександра Петракова, який очолював команду з 1 серпня 2021 року після того, як не продовжили угоду з попереднім наставником Андрієм Шевченком.

Під керівництвом Олександра Васильовича наша збірна завершила відбірний цикл ЧС-2022 на другому місці у групі, пропустивши вперед лише Францію, та зберегла шанси поборотися за вихід до фінальної частини в раунді плей-оф. Із завданням виходу на мундіаль національна команда не впоралася, як і не змогла посісти перше місце у груповому турнірі Ліги націй у дивізіоні В, хоч і в обох турнірах до останнього поєдинку зберігала шанси на успішний результат.

На прес-конференції після гри з Шотландією Олександра Васильовича запитали, чи будуть з ним продовжувати угоду, на що була відповідь: «Без коментарів».

Водночас, як повідомляє сайт «24», букмекери вже почали приймати ставки на наступника Олександра Петракова. Найбільші шанси очолити національну команду, на думку аналітиків, у Сергія Реброва, який разом із «Аль-Айном» став чемпіоном та володарем Кубка ОАЕ. Також серед можливих кандидатів — Мирон Маркевич, нинішній наставник «молодіжки» Руслан Ротань, Олександр Рябоконь, Віктор Скрипник, Юрій Вернидуб, Олексій Михайличенко, Олег Блохін та той таки Андрій Шевченко.

У будь-якому разі, відповіді на хвилюючі питання нам зможуть дати лише сам Олександр Петраков та керівництво УАФ, яке найближчим часом має визначитися, хто готуватиме команду до товариських та офіційних поєдинків у 2023 році. Нагадаємо, вже 9 жовтня «жовто-сині» дізнаються своїх суперників по кваліфікації ЧЄ-2024, а сам відбірний турнір розпочнеться вже у березні місяці. І роботи у старого чи нового тренерського штабу національної команди буде більш ніж достатньо…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної України Максима Калиниченка звільнено після десяти днів роботи в європейському клубі.

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