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Книга рецептів

ТОП-3 найкращих рецептів вересня: просто та смачно

19:00 29 вересня 2022
Рецепти ласощів

Вересень — щедра пора. Стільки можливостей для кулінарів та гурманів!

Незвичайними рецептами смачних страв поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Приготуємо чудове варення з помідорів, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно!

Варення з томатів варто спробувати

Варення з томатів

  • Знадобиться 400 г очищених від шкірки та насіння томатів.
  • Сік половини лимона
  • 2 г ванільного цукру
  • 200−300 г цукру
  • Пару горошин запашного перцю

З'єднуємо помідори, сік лимона та цукор.

Доводимо до кипіння і варимо до загусання 30 хвилин.

За 5 хвилин до закінчення варіння додаємо перчик та ванільний цукор. Переливаємо у чисті баночки.

Із чим поєднуєте таке варення?

Наприклад, дуже смачними будуть брускетти з таким варенням чи млинці. Таке варення можна додати й до заправки для салату.

Які страви порадите приготувати восени?

Наприклад, просту кабачкову ікру. Особливість її в тому, що готується вона без моркви та томату.

Приготувати ікру з кабачків нескладно

Кабачкова ікра із салатним перцем

  • 500 г кабачків
  • 2 салатних перці
  • 2 цибулини
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • Сіль на смак)
  • Цукор (на смак)
  • 1 столова ложка оцту
  • 1 зубок часнику
  • Перець
  • Сушений часник

Нарізаємо кабачки, цибулю та перець. Додаємо сіль, цукор і даємо постояти. Доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин.

Додаємо оцет, спеції та прянощі. Подрібнюємо блендером. Варимо до загусання. Охолоджуємо. І смачного!

Десерт із лохиною сподобається і дорослим, і дітям

А який десерт рекомендуєте приготувати?

Дуже корисний.

Медовий десерт із лохиною

  • 1 банан
  • 100 г лохини
  • 100 г кефіру
  • 1 столова ложка меду

Завантажуємо в блендер та збиваємо. Перекладаємо в судок та заморожуємо.

Нагадаємо про соус зі слив та солодкого перцю, рецептом якого раніше з «ФАКТАМИ» поділилася пані Елла.

Фото з альбому Елли Іванової

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