ТОП-3 найкращих рецептів вересня: просто та смачно
Вересень — щедра пора. Стільки можливостей для кулінарів та гурманів!
Незвичайними рецептами смачних страв поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Приготуємо чудове варення з помідорів, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно!
Варення з томатів
- Знадобиться 400 г очищених від шкірки та насіння томатів.
- Сік половини лимона
- 2 г ванільного цукру
- 200−300 г цукру
- Пару горошин запашного перцю
З'єднуємо помідори, сік лимона та цукор.
Доводимо до кипіння і варимо до загусання 30 хвилин.
За 5 хвилин до закінчення варіння додаємо перчик та ванільний цукор. Переливаємо у чисті баночки.
— Із чим поєднуєте таке варення?
— Наприклад, дуже смачними будуть брускетти з таким варенням чи млинці. Таке варення можна додати й до заправки для салату.
— Які страви порадите приготувати восени?
— Наприклад, просту кабачкову ікру. Особливість її в тому, що готується вона без моркви та томату.
Кабачкова ікра із салатним перцем
- 500 г кабачків
- 2 салатних перці
- 2 цибулини
- 2 столові ложки рослинної олії
- Сіль на смак)
- Цукор (на смак)
- 1 столова ложка оцту
- 1 зубок часнику
- Перець
- Сушений часник
Нарізаємо кабачки, цибулю та перець. Додаємо сіль, цукор і даємо постояти. Доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин.
Додаємо оцет, спеції та прянощі. Подрібнюємо блендером. Варимо до загусання. Охолоджуємо. І смачного!
— А який десерт рекомендуєте приготувати?
— Дуже корисний.
Медовий десерт із лохиною
- 1 банан
- 100 г лохини
- 100 г кефіру
- 1 столова ложка меду
Завантажуємо в блендер та збиваємо. Перекладаємо в судок та заморожуємо.
Нагадаємо про соус зі слив та солодкого перцю, рецептом якого раніше з «ФАКТАМИ» поділилася пані Елла.
Фото з альбому Елли Іванової197
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