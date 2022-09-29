ТОП-3 найкращих рецептів вересня: просто та смачно

Вересень — щедра пора. Стільки можливостей для кулінарів та гурманів!

Незвичайними рецептами смачних страв поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо чудове варення з помідорів, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно!

Варення з томатів варто спробувати

Варення з томатів

Знадобиться 400 г очищених від шкірки та насіння томатів.

Сік половини лимона

2 г ванільного цукру

200−300 г цукру

Пару горошин запашного перцю

З'єднуємо помідори, сік лимона та цукор.

Доводимо до кипіння і варимо до загусання 30 хвилин.

За 5 хвилин до закінчення варіння додаємо перчик та ванільний цукор. Переливаємо у чисті баночки.

— Із чим поєднуєте таке варення?

— Наприклад, дуже смачними будуть брускетти з таким варенням чи млинці. Таке варення можна додати й до заправки для салату.

— Які страви порадите приготувати восени?

— Наприклад, просту кабачкову ікру. Особливість її в тому, що готується вона без моркви та томату.

Приготувати ікру з кабачків нескладно

Кабачкова ікра із салатним перцем

500 г кабачків

2 салатних перці

2 цибулини

2 столові ложки рослинної олії

Сіль на смак)

Цукор (на смак)

1 столова ложка оцту

1 зубок часнику

Перець

Сушений часник

Нарізаємо кабачки, цибулю та перець. Додаємо сіль, цукор і даємо постояти. Доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин.

Додаємо оцет, спеції та прянощі. Подрібнюємо блендером. Варимо до загусання. Охолоджуємо. І смачного!

Десерт із лохиною сподобається і дорослим, і дітям

— А який десерт рекомендуєте приготувати?

— Дуже корисний.

Медовий десерт із лохиною

1 банан

100 г лохини

100 г кефіру

1 столова ложка меду

Завантажуємо в блендер та збиваємо. Перекладаємо в судок та заморожуємо.

Нагадаємо про соус зі слив та солодкого перцю, рецептом якого раніше з «ФАКТАМИ» поділилася пані Елла.

Фото з альбому Елли Іванової

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