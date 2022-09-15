Соус зі слив та солодкого перцю: варто приготувати
Багато хто любить соуси, а приготувати їх не так складно, як часом здається. Та й не так дорого, як купити готові в магазині. А головне — домашній соус завжди натуральний, а отже, корисний для здоров'я. Крім того, смак домашньої їжі — особливий.
Рецептом соусу зі слив та салатного перцю поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати приголомшливий паштет з баклажанів.
— Основний інгредієнт цього соусу — сливи, а їхній сезон зараз у розпалі, — каже Елла Іванова. — Також ще є на ринку та в магазинах величезний вибір солодкого салатного перцю. Рецепт такий.
Соус зі слив та салатного перцю
500 г слив
250 г солодкого салатного перцю
1−2 гірких перців
3−4 зубчики часнику
30−50 г оцту
100 г цукру
1 столова ложка солі
30−40 г олії
50−80 г томатної пасти
Сливи, перець гіркий та салатний подрібнюємо. Уварюємо хвилин 20. Додаємо інші інгредієнти. Варимо 15−20 хвилин. Закриваємо в чисті та сухі баночки. Смачного!
А як приготувати італійський універсальний соус на зиму, розповіла кулінарка Світлана Ситник.
Читайте також: Ароматний та пікантний соус зі слив: він смачний з м'ясом, рибою, овочами, локшиною та просто з хлібом
Фото з альбому Елли Іванової87
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram