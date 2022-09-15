40.41 / 41.31 40.01 / 41.05
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Соус зі слив та солодкого перцю: варто приготувати

20:30 15 вересня 2022
соус

Багато хто любить соуси, а приготувати їх не так складно, як часом здається. Та й не так дорого, як купити готові в магазині. А головне — домашній соус завжди натуральний, а отже, корисний для здоров'я. Крім того, смак домашньої їжі — особливий.

Рецептом соусу зі слив та салатного перцю поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати приголомшливий паштет з баклажанів.

— Основний інгредієнт цього соусу — сливи, а їхній сезон зараз у розпалі, — каже Елла Іванова. — Також ще є на ринку та в магазинах величезний вибір солодкого салатного перцю. Рецепт такий.

Соус зі слив та салатного перцю

500 г слив

250 г солодкого салатного перцю

1−2 гірких перців

3−4 зубчики часнику

30−50 г оцту

100 г цукру

1 столова ложка солі

30−40 г олії

50−80 г томатної пасти

Сливи, перець гіркий та салатний подрібнюємо. Уварюємо хвилин 20. Додаємо інші інгредієнти. Варимо 15−20 хвилин. Закриваємо в чисті та сухі баночки. Смачного!

А як приготувати італійський універсальний соус на зиму, розповіла кулінарка Світлана Ситник.

Читайте також: Ароматний та пікантний соус зі слив: він смачний з м'ясом, рибою, овочами, локшиною та просто з хлібом

Фото з альбому Елли Іванової

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

одяг

Благодійність чи самошкідництво: чому не можна віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним

Хвороби рослин

Працює навіть за нульової погоди: ефективний засіб, який вбиває всі патогени — обов’язково полийте ним ґрунт восени (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту