Соус зі слив та солодкого перцю: варто приготувати

Багато хто любить соуси, а приготувати їх не так складно, як часом здається. Та й не так дорого, як купити готові в магазині. А головне — домашній соус завжди натуральний, а отже, корисний для здоров'я. Крім того, смак домашньої їжі — особливий.

Рецептом соусу зі слив та салатного перцю поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати приголомшливий паштет з баклажанів.

— Основний інгредієнт цього соусу — сливи, а їхній сезон зараз у розпалі, — каже Елла Іванова. — Також ще є на ринку та в магазинах величезний вибір солодкого салатного перцю. Рецепт такий.

Соус зі слив та салатного перцю 500 г слив 250 г солодкого салатного перцю 1−2 гірких перців 3−4 зубчики часнику 30−50 г оцту 100 г цукру 1 столова ложка солі 30−40 г олії 50−80 г томатної пасти Сливи, перець гіркий та салатний подрібнюємо. Уварюємо хвилин 20. Додаємо інші інгредієнти. Варимо 15−20 хвилин. Закриваємо в чисті та сухі баночки. Смачного!

А як приготувати італійський універсальний соус на зиму, розповіла кулінарка Світлана Ситник.

Фото з альбому Елли Іванової

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