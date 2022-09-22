Варення з кабачків та ківі: яскравий смак осені

У вересні багато хто варить варення з дарів природи. Крім традиційного, хочеться приготувати щось незвичайне.

Рецептом варення з кабачків та ківі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

«Варення з кабачків і ківі — яскраве та смачне, — каже Елла Іванова. — Ось рецепт».

Варення з ківі та кабачків

Інгредієнти На 600 г кабачків додаю 300 г цукру. Не люблю дуже солодке. Але якщо плануєте його довго зберігати, треба брати на 600 г кабачків 600 г цукру. 2 ківі Сік апельсина чи лимона

Приготування

Кабачки очищаю та додаю цукор. Залишаю на кілька годин. Доводжу до кипіння та варю 5 хвилин. Повністю охолоджую. І так повторюю 3 рази.

Додаю ківі та апельсиновий сік. Варю пару хвилин. Подрібнюю все блендером. Повертаю на плиту та варю ще 3−4 хвилини. Постійно помішую. Розливаю по чистих та сухих банках.

Нагадаємо про рецепт соусу зі слив та салатного перцю.

Фото з альбому Елли Іванової

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