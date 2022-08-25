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Рецепт смачного пісного печива від Людмили Борщ: ароматні ласощі для старшокласниць на дієті та їх мам, а також усієї улюбленої родини (відео)

10:08 25 серпня 2022
Рецепт смачного пісного печива від Людмили Борщ: ароматні ласощі для старшокласниць на дієті та їх мам, а також усієї улюбленої родини (відео)

Літо закінчується, і незабаром багато сімей почнуть прокидатися набагато раніше, оскільки дитина буде вирушати до школи.

Спеціально для таких випадків, коли необхідно приготувати щось особливе до чаю з простих продуктів, фудблогер Людмила Борщ запропонувала рецепт пісного печива з простих продуктів, який підійде як старшокласницям, що сидять на дієтах, так і їх мамам.

Для приготування ранкових ласощів знадобляться:

  • борошно — 200 р.
  • цукор — 100 г.
  • вода — 100 мл.
  • олія — 70 мл.
  • крохмаль картопляний — 70 г.
  • ванільний цукор — 10 г.
  • розпушувач — 2 чайні ложки
  • курага, цукор, кориця
  • сіль.

Процес приготування ласощів відомий фудблогер розповіла на відео.

Нагадаємо, раніше кулінар Лариса Павлюк запропонувала рецепт бюджетного печива на смальці, яке завжди виходить дуже смачним та ніжним.

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