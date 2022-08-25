Рецепт смачного пісного печива від Людмили Борщ: ароматні ласощі для старшокласниць на дієті та їх мам, а також усієї улюбленої родини (відео)

Літо закінчується, і незабаром багато сімей почнуть прокидатися набагато раніше, оскільки дитина буде вирушати до школи.

Спеціально для таких випадків, коли необхідно приготувати щось особливе до чаю з простих продуктів, фудблогер Людмила Борщ запропонувала рецепт пісного печива з простих продуктів, який підійде як старшокласницям, що сидять на дієтах, так і їх мамам.

Для приготування ранкових ласощів знадобляться:

борошно — 200 р.

цукор — 100 г.

вода — 100 мл.

олія — 70 мл.

крохмаль картопляний — 70 г.

ванільний цукор — 10 г.

розпушувач — 2 чайні ложки

курага, цукор, кориця

сіль.

Процес приготування ласощів відомий фудблогер розповіла на відео.

Нагадаємо, раніше кулінар Лариса Павлюк запропонувала рецепт бюджетного печива на смальці, яке завжди виходить дуже смачним та ніжним.

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