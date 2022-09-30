«Не треба мене задовбувати»: Потап розповів про реакцію Ані Лорак на повідомлення від Каменських

Шоумен та продюсер Потап, який після довготривалого від’їзду повернувся до України, вперше розповів, як після початку російського вторгнення разом з Настею Каменських намагалися поговорити з Ані Лорак. За словами Потапа, артистка, яка й досі не обмовилася про війну в Україну, на заклики сказати хоч щось, щоб зупинити війну, порадила відчепитися від неї.

«Скажи хоч щось. Не мовчи — нет войне. На що співачка з Чернівців їй відповідала: „Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене задовбувати“. На що Настя каже — ти не маєш права називатися більше українкою», — розповів Потап у програмі ЖВЛ.

Самому Потапу теж дісталося в мережі за те, що не повертався в Україну. Він пояснив, що брав участь у міжнародних проектах, а також мав проблеми зі здоров’ям.

Настя повернулася до Києва трохи раніше й розкрила правду про свою вагітність.

Тим часом Лорак повернулася до росії.

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