1 жовтня 2022

Зайчиха, що народила цілий вивідок зайченят, побачивши левицю, яка проходила повз, з докором у голосі сказала:

- Дивись, скільки у мене дитинчат. А ти народжуєш одного. Або, у найкращому разі, двох.

Подивилася на неї левиця поблажливо і зауважила:

- Так, я народжую одного. Зате це лев, а не заєць.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.