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«Порцелянові» історії
1 жовтня 2022
ЛЕВ ХРАНИТЕЛЬ (ЧЕРВОНИЙ)
ЛЕВ ХРАНИТЕЛЬ (ЧЕРВОНИЙ) Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2011
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 69×82 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Зайчиха, що народила цілий вивідок зайченят, побачивши левицю, яка проходила повз, з докором у голосі сказала:
- Дивись, скільки у мене дитинчат. А ти народжуєш одного. Або, у найкращому разі, двох.

Подивилася на неї левиця поблажливо і зауважила:
- Так, я народжую одного. Зате це лев, а не заєць.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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