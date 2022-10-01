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Спорт

Помер український олімпійський чемпіон, котрий встановив три світові рекорди (відео)

11:12 1 жовтня 2022
Юрій Зайцев

На 71-му році життя помер легендарний український важкоатлет, олімпійський чемпіон Юрій Зайцев, повідомляє Федерація важкої атлетики у Facebook.

«Сьогодні, 30 вересня 2022 року, на 71-му році життя помер Зайцев Юрій Костянтинович — легендарна людина, зірка спорту зі світовим ім'ям, чемпіон Олімпійських ігор 1976 року в Монреалі, — йдеться у повідомленні Федерації важкої атлетики України. — Серед його досягнень було 4 рекорди Радянського Союзу з важкої атлетики та 3 рекорди світу. Він ставав дворазовим чемпіоном Європи, дворазовим чемпіоном світу, а також переможцем багатьох міжнародних турнірів. Від усього важкоатлетичного співтовариства висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять».

Після завершення кар'єри Юрій Зайцев понад 10 років працював тренером у дніпровському СК «Метеор», виховавши 30 майстрів спорту України. Потім титулований спортсмен зайнявся бізнесом, а чотири роки тому відкрив у Дніпрі новий центр важкої атлетики та знову почав тренувати спортсменів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український тренер з боксу Сергій Корчинський, який виховав трьох учасників Олімпійських ігор.

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