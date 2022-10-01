«Нагетси без жодної краплі олії»: готуємо смакоту, яку можна навіть тим, хто рахує калорії

Нагетси дуже популярна в світі страва. Та й зрозуміло, бо готується просто, смакує гарно. Їх навіть включили в оновлене шкільне меню, яке викликало багато суперечок в суспільстві.

Курячі нагетси зазвичай смажать у фритюрі, а це жирно, та не корисно. Ще й в домашніх умовах не так просто. Але учасник «МайстерШефу» Олександр Горчаков поділився рецептом, який точно буде доступний кожному. На все про все піде приблизно 30 хвилин.

Нам знадобиться: Філе куряче — 300 г Яйце — 1 велике або 2 маленьких Борошно та паніровочні сухарі Паприка/карі/сіль/перець — опціонально Сир твердий — за бажанням

Приготування:

Куряче філе перетворюємо в дрібний фарш з додаванням карі або паприки і суміші перців та дрібки солі. Мокрими руками формуємо нагетси будь-якої форми яка вам подобається, але не дуже великі, що б швидко готувалися і залишалися соковитими.

Обкачуємо по черзі в борошні, потім в яйці і в кінці в панірувальних сухарях.

За бажанням в середину кожного нагетсу можна покласти по шматочку сиру, буде ще смачніше. Викладаємо на деко і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на хвилин 15, не більше, щоб вони були соковитими. Подаємо з будь-яким улюбленим соусом.

До речі, нагадаємо рецепт соусу, з яким нагетси будуть просто неймовірними.

Фото pixabay

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