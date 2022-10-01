І ні краплі оцту: рецепт маринованих томатів із червоною смородиною

Осінь — саме час подумати про заготівлі на зиму. Дуже багато українських господинь люблять у цей час маринувати помідори. Відомий ресурс telegra.ph запропонував оригінальний рецепт маринованих томатів із червоною смородиною. Таке маринування не потребує оцту.

Варіант 1: із ягодою

Підготуйте помідори та смородину в пропорції 1 склянка/л. Ягода має бути свіжою або повністю розмороженою.

Візьміть чисті простерилізовані банки. На дно кожної з них викладіть спеції: кілька нарізаних зубчиків часнику, подрібнене листя хрону та тархун.

Проткніть овочі зубочистками і розкладіть їх по ємностях, засипаючи порожнечі червоною смородиною. Залийте окропом і зачекайте 20−30 хвилин.

Вилийте воду із банки в іншу ємність і посоліть, використавши 1 ст. ложку продукту. Закип'ятіть розсіл і знову влийте його в банку з томатами.

Через 15 хвилин необхідно перелити розсіл з банки в ємність, додати 2,5 ст. л. цукру і закип'ятити. Як тільки з'являться бульбашки, рідину слід вилити до помідорів.

Оцініть достатність розсолу. Якщо потрібно, долийте об'єм рідини, що бракує. Все готово до консервації!

Варіант 2: із соком

Щоб приготувати цю незвичайну, але неймовірно смачну закуску, робіть так:

1. Проколіть зубочисткою щільні томати (700 г) невеликого розміру та розкладіть по банках.

2. Видавіть сік із ягід і закип'ятіть його на плиті.

3. Додайте в банку сіль і цукор за смаком, по 1 горіху мигдалю і залийте киплячим соком.

4. Прикрийте кришками ємності і простерилізуйте 10 хвилин.

5. Щільно закрутіть кришки, переверніть банки та накрийте закатки ковдрою.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як слід консервувати помідори з виноградом.

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