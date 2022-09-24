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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 43×26 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Багато століть тому у місті Мілет, що у Малій Азії, жив Фалес Мілетський. Це зараз історики та філософи називають його одним із семи мудреців Греції, засновником Мілетської школи та батьком західної філософії. А за життя всі знали його просто як розумну людину, до якої завжди можна було звернутися з будь-яким, навіть найкаверзнішим питанням, і отримати на нього досить просту і зрозумілу відповідь. Ось тільки один з характерних записів його короткого, але дуже цікавого діалогу з учнями.
- Що на світі найважче?
- Пізнати себе.
- А що легко?
- Радити іншому.
- Яке життя найкраще?
- Таке, де ми не робимо того, що засуджуємо в інших.
- Хто щасливіший за інших?
- Той, хто здоровий тілом, обдарований спокоєм духу та розвиває свої обдарування.
- Що наймудріше?
- Час, бо він розкриває все.
І ще кілька життєвих порад від Фалеса. Завжди й у всіх навчайтеся кращому. І пам'ятайте: ваші діти будуть обходитися з вами так само, як ви поводитеся зі своїми батьками.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Сх
Тиск: 737 мм