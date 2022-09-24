2 жовтня 2022

Багато століть тому у місті Мілет, що у Малій Азії, жив Фалес Мілетський. Це зараз історики та філософи називають його одним із семи мудреців Греції, засновником Мілетської школи та батьком західної філософії. А за життя всі знали його просто як розумну людину, до якої завжди можна було звернутися з будь-яким, навіть найкаверзнішим питанням, і отримати на нього досить просту і зрозумілу відповідь. Ось тільки один з характерних записів його короткого, але дуже цікавого діалогу з учнями.

- Що на світі найважче?

- Пізнати себе.

- А що легко?

- Радити іншому.

- Яке життя найкраще?

- Таке, де ми не робимо того, що засуджуємо в інших.

- Хто щасливіший за інших?

- Той, хто здоровий тілом, обдарований спокоєм духу та розвиває свої обдарування.

- Що наймудріше?

- Час, бо він розкриває все.

І ще кілька життєвих порад від Фалеса. Завжди й у всіх навчайтеся кращому. І пам'ятайте: ваші діти будуть обходитися з вами так само, як ви поводитеся зі своїми батьками.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.