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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2016
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 42×51 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Прийшовши в гості до муллі Насреддіна, один відомий філософ завів розмову:
- Кожна людина повинна поводитися так, як вона хоче цього від інших.
- Це правильно, — погодився з ним мулла.
- А ще серце кожної людини має бажати для інших того ж, чого бажає для себе.
- І це теж правильно, — кивнув головою Насреддін.
Якийсь час помовчали. А потім мулла, як би між іншим, помітив:
- Один птах любив ласувати дикими ягодами, які приносили йому задоволення, але при цьому смертельно небезпечними для коня, з яким він дружив. І якось, вирішивши поділитися зі своїм другом тим, що йому самому було дуже приємно, птах вирішив почастувати коня цими ягодами… Не все в нашому житті так просто.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Торт за 5 хвилин без випічки, навіть міксер не потрібний: рецепт простого смаколика від української блогерки-красуні
Вітер: 3 м/с 3х
Тиск: 735 мм