3 жовтня 2022

Прийшовши в гості до муллі Насреддіна, один відомий філософ завів розмову:

- Кожна людина повинна поводитися так, як вона хоче цього від інших.

- Це правильно, — погодився з ним мулла.

- А ще серце кожної людини має бажати для інших того ж, чого бажає для себе.

- І це теж правильно, — кивнув головою Насреддін.

Якийсь час помовчали. А потім мулла, як би між іншим, помітив:

- Один птах любив ласувати дикими ягодами, які приносили йому задоволення, але при цьому смертельно небезпечними для коня, з яким він дружив. І якось, вирішивши поділитися зі своїм другом тим, що йому самому було дуже приємно, птах вирішив почастувати коня цими ягодами… Не все в нашому житті так просто.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.