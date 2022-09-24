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«Порцелянові» історії
3 жовтня 2022
БІЛИЙ КІНЬ КВАРТЕРОНЕЦЬ
БІЛИЙ КІНЬ КВАРТЕРОНЕЦЬ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2016
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 42×51 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Прийшовши в гості до муллі Насреддіна, один відомий філософ завів розмову:

- Кожна людина повинна поводитися так, як вона хоче цього від інших.
- Це правильно, — погодився з ним мулла.
- А ще серце кожної людини має бажати для інших того ж, чого бажає для себе.
- І це теж правильно, — кивнув головою Насреддін.

Якийсь час помовчали. А потім мулла, як би між іншим, помітив:

- Один птах любив ласувати дикими ягодами, які приносили йому задоволення, але при цьому смертельно небезпечними для коня, з яким він дружив. І якось, вирішивши поділитися зі своїм другом тим, що йому самому було дуже приємно, птах вирішив почастувати коня цими ягодами… Не все в нашому житті так просто.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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