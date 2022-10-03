Бензема підвів: Лунін дебютував за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (відео)

23-річний голкіпер Андрій Лунін, який не вийшов зі збірною України до елітного дивізіону Ліги націй, провів перший поєдинок цього сезону за мадридський «Реал».

Наш співвітчизник отримав таку нагоду після того, як травмувався в національній збірній основний страж воріт «вершкових» бельгієць Тібо Куртуа. Дебютний матч для Андрія на «Сантьяго Бернабеу» проти «Осасуни» вийшов не зовсім вдалим. Після того, як Вінісіус Жуніор відкрив рахунок наприкінці першого тайму, Лунін пропустив курйозний м'яч на початку другого, коли Кіке пробив головою під поперечину, перебуваючи спиною до воріт.

На 78-й хвилині «Реал» мав чудову нагоду вирвати перемогу — гості залишилися в меншості і в їхні ворота був призначений пенальті, щоправда, удар Бензема з «точки» прийняла на себе поперечина. Маючи чисельну перевагу, «вершкові» так і не змогли забити переможний м'яч, і в пsдсумку вперше цього сезону чемпіонату Іспанії втратили очки.

Таким чином, «Реал» дозволив своєму заклятому супернику, каталонській «Барселоні», наздогнати себе в турнірній таблиці — тепер у обох топ-клубів по 19 очок після 7 турів. Додамо, що найближче ель класико пройде зовсім скоро, 16 жовтня, на «Сантьяго Бернабеу», а перед цим мадридці зіграють у Лізі чемпіонів два матчі проти донецького «Шахтаря» (5 жовтня у Мадриді та 11-го у Варшаві).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» із Луніним у запасі обіграв «Айнтрахт» та став п'ятиразовим володарем Суперкубку УЄФА.

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