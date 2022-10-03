«На путінський шантаж не можна погодитися»: польський експерт застерігає Захід від війни з росією

Спроба перекреслити фронтові реалії політичними деклараціями принесе росії чергову іміджеву поразку. Про це заявив в інтерв'ю порталу wPolityce. pl професор Пшемислав Журавський вель Граєвський, політолог з Лодзького університету. Він прокоментував рішення путіна про приєднання до росії чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.



«Це спроба увічнити завоювання і відгородитися від звільнення цих територій. путін використовує політичний інструмент, оскільки російські військові не справляються. Він демонструє готовність захищати свою здобич із застосуванням ядерної зброї. росія оголошує окуповані українські території своїми, тобто невід'ємними територіями російської федерації, яка знаходиться під російською ядерною парасолькою. Разом з оголошеною частковою мобілізацією та підривом „Північного потоку“ це має переконати українців не намагатися звільнити ці території. Це також має стати сигналом для Заходу, щоб він не постачав їй зброю. путін думає, що на цій підставі він утримає це награбоване в російському володінні».

За словами політолога, промова путіна — це «стара пісня» і нічого дивного ми не почули.

«Промова, що супроводжувала оголошення цього протиправного акту, свідчила про певні спроби загравання з різними верствами світової громадської думки. Був ухил на жертви бомбардувань Німеччини союзниками, згадка про колоніальне минуле чи ідеологічні конфлікти в лоні західного світу. Полковник КДБ намагався виглядати захисником традиційних християнських цінностей. З одного боку, нібито повага до православ'я та ісламу, а з іншого — путін як хрестоносець, що бореться з ісламістами в Сирії. Це все було досить незв'язно. І коли йдеться про прямий меседж, і коли йдеться про контекст. Були гучні заяви про свободу і повагу, і в той же час про нібито існуючу загрозу російській мові і культурі. І все це базувалося на міфі про нібито існуючу триєдину російську націю, що складається з великоросів, білорусів та українців, які мріють про об'єднання під крилом Москви. Це стара пісня і нічого дивного в цьому немає. Путінський шантаж не може бути прийнятий. Якби ми на це погодилися, то це б повторилося. Цим самим ми прирікаємо себе на подальші війни, російські агресії»

На запитання, чи не намагається путін таким чином створити димову завісу, професор Журавський вель Граєвський відповів, що ні.

«Спроба перекреслити фронтові реалії політичними деклараціями обернеться для росії черговою іміджевою поразкою. Ці катастрофи накопичуються і мають фактологічне значення. Наприклад, Киргизстан запровадив десятирічне тюремне ув'язнення за службу в російській армії. Це є чітким символом того, що престиж росії падає і в межах їх традиційної сфери впливу, а її можливості діяти зменшуються».

Нагадаємо про інтерв’ю Романа Безсмертного про те, що у мешканців окупованих територій, які зараз радіють приєднанню до росії, від посмішок до сліз буде дуже коротка дорога.

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