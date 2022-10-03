«Часник ні в якому разі не можна зберігати в холодильнику»: прості секрети як подовжити життя урожаю

Успішне вирощування часнику іноді виливається у чималий урожай. Загальновідомо, що термін придатності обмежений, постає питання зберігання. Найпростіший варіант — сушити часник. Як це правильно зробити, йдеться на сайті спеціалізованого видання для городників Gartenjournal.

«Повітряне сушіння — це найдешевший спосіб зберігання часнику після збору врожаю. Тим більше, що при цьому не втрачається аромат. Найважливіша передумова успіху: часник повинен „дихати“. Ретельно вимийте свіжі цибулини часнику, потім їх слід підвішувати за стебла при кімнатній температурі. Або ж сушить їх у декоративному дротяному кошику. Зберігати в паперовому пакеті в захищеному від світла, провітрюваному місці. Часник ні в якому разі не можна зберігати в холодильнику. Бо зубчики відволожуються, розм'якшуються і починається гниття. За кілька днів часник буде зіпсований».

«Якщо сушіння на повітрі займає занадто багато часу, більш швидким варіантом є дегідратор. Вимитий часник очистити від лушпиння нарізати на скибочки гострим ножем, розкласти їх на лотки, нагріте повітря виходить назовні і запускає процес консервації. Залежно від товщини часникових скибочок процес займе кілька годин. Не залишайте прилад без нагляду протягом цього часу. В ідеалі, таймер повинен також регулювати цей процес. Якщо ви хочете сушити тільки часник, зазвичай не варто інвестувати в дегідратор.

Практичною альтернативою є використання тепла духовки для вилучення вологи з часнику. Замість того, щоб нарізати, цибулини після миття і очищення розрізають навпіл. Розкладіть їх на деко духовки і сушіть при температурі 70 градусів зверху і знизу протягом 4 годин. Якщо половинки ще не хрумтять, слід зменшити вогонь до 65 градусів за Цельсієм. Часник сушать, поки він стає трохи крихким".

Сушений часник легко перетворюється на дрібно дозовану часникову сіль для приготування вишуканих страв. Часточки часнику подрібнити в кухонному комбайні якомога дрібніше. Потім до однієї частини часникового порошку додати 4 частини йодованої або морської солі. Зберігайте домашню часникову сіль у банці в темній прохолодній шафі.

Нагадуємо ще один доступний спосіб зберігання часнику до весни.

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