«Бавовна поросла в одному місці, а врожай ми збираємо в іншому»: Денис Бігус розповів про будні добровольця ЗСУ

Журналіст і телеведучий Денис Бігус вступив до лав добровольців ще на початку повномасштабного вторгнення. Як пройшли для нього перші сім місяців на війні, в ході якої ЗСУ безперервно знищує армію ворога, як він почувався в перші дні на фронті і що змінилося зараз?

На відео, яке опублікував проєкт «Український свідок», журналіст і телеведучий Денис Бігус. Він воює в лавах ЗСУ і зараз знаходиться на південному фронті.

За словами журналіста, він був повністю готовий до повномасштабного вторгнення. Ще до 24 лютого Денис евакуював родину, докупив екіпірування і патрони і почав чекати на ескалацію. «Єдине, в чому я помилився — це дати, — каже він. — Я чекав на вторгнення в перші тижні лютого».

Денис став добровольцем ЗСУ в перші ж дні повномасштабної війни. Свою посаду у війську він не називає, але ділиться тим, як проходить його день: «Кудись їду машиною, півдня керую дроном, сідаю в машину і повертаю назад. Але є нюанси: треба, щоб ти когось помітив і ніхто не помітив тебе».

Якийсь час він боронив Київ, а у кінці квітня опинився під Миколаєвом. За 7 місяців двічі потрапляв під сильний обстріл. «Лежиш в канаві, навколо гупає. Чекаєш, що прилетить, якщо прилетить, то і злякатись не встигнеш», — каже він.

На думку журналіста, категоричних змін в українське суспільство війна не принесе. «Відбиток залишиться. Це будуть як хороші речі, так і погані. З хорошого — згуртованість. В той же час, на суспільство чекає тотальний ПТСР. Але жоден соціальний стрес докорінно суспільство не змінить: будуть пасіонарії, будуть консерватори, залишаться покидьки. Всі будуть з усіма сваритись — можливо, з інших питань, але все одно будуть», — каже чоловік.

На питання, що він розуміє під перемогою України в цій війні, Денис відповідає: «Географічно — Україна в кордонах України. Організаційною перемогою буде тотальна громадянська війна в росії: буряти йдуть на чеченців, Пенза йде на Саратов і всі разом — на Садове Кільце. Вважаю, що в нас є всі шанси цього дочекатись».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в лавах ЗСУ воює відомий український поет-пісняр, режисер, актор та журналіст Петро Мага.

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