Окупанти звільнили викраденого гендиректора ЗАЕС

Генерального директора Запорізької АЕС Ігора Мурашова, якого окупанти «затримали» 30 вересня дорогою від станції до окупованого Енергодара, нині звільнили. Про це Суспільному повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

І хоча окупанти запевняли МАГАТЕ, що директора було «затримано тимчасово», в українському «Енергоатомі» наголошували, що саме генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою і несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції, тож його затримання створило небезпеку її експлуатації.

Очільник «Енергоатому» Петро Котін звернувся до генерального директора МАГАТЕ, який на початку вересня особисто приїздив на окуповану рашистами станцію на чолі моніторингової місії.

А президент України Володимир Зеленський просив про сприяння у звільненні Мурашова президента Франції Еммануеля Макрона.

Відзначимо, що територію станції ворог майже щодень використовує для обстрілів прилеглої території Дніпропетровської області, зокрема Нікополя.

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