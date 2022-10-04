Рецепт «смакоти» з фаршу від української блогерки-красуні: як швидко й просто нагодувати сім'ю

Популярна фудблогерка Alina FooDee, яка нещодавно порадувала фанатів дуже вдалим рецептом торта, запропонувала варіант смачної та простої вечері з доступних інгредієнтів — бризолі з фаршем у духовці.

Аліна зазначила, що для цього рецепту підходить будь-який фарш: свинячий, яловичий чи курячий.

Страва виходить ситною й готується дуже швидко.

Продукти:

Яйця — 5 шт.

Фарш — 500 г

Цибуля — 1 шт.

Майонез — 2 ст.

Сметана — 2 ст.

Спеції — до смаку

Сир — 100 г

Сіль, чорний мелений перець — до смаку

Вершкове масло — 1 ст.л.

Рослинна олія Приготування:

Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць — розбити одне яйце, додати сіль. Перемішати. Вилити яйце на сковороду. Обсмажити до рум'яності, перевернути. Посмажити 5 млинців. Дрібно нарізати цибулю й обсмажити на суміші вершкового масла та олії. Додати обсмажену цибулю у фарш, перемішати. Додати сіль та чорний мелений перець. Змішати сметану з майонезом. Додати спеції до смаку. Розподілити по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастити соусом. Покласти шматочок сиру. Згорнути у рулет. Викласти бризолі у форму для запікання. Випікати 20−25 хвилин при 200 °C.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно приготувати французькі бризолі з кабачків та фаршу.

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