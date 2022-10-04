40.34 / 41.38 38.93 / 40.28
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Рецепт «смакоти» з фаршу від української блогерки-красуні: як швидко й просто нагодувати сім'ю

10:07 4 жовтня 2022
бризолі

Популярна фудблогерка Alina FooDee, яка нещодавно порадувала фанатів дуже вдалим рецептом торта, запропонувала варіант смачної та простої вечері з доступних інгредієнтів — бризолі з фаршем у духовці.

Аліна зазначила, що для цього рецепту підходить будь-який фарш: свинячий, яловичий чи курячий.

Страва виходить ситною й готується дуже швидко.

Продукти:
Яйця — 5 шт.
Фарш — 500 г
Цибуля — 1 шт.
Майонез — 2 ст.
Сметана — 2 ст.
Спеції — до смаку
Сир — 100 г
Сіль, чорний мелений перець — до смаку
Вершкове масло — 1 ст.л.
Рослинна олія

Приготування:
Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць — розбити одне яйце, додати сіль. Перемішати. Вилити яйце на сковороду. Обсмажити до рум'яності, перевернути. Посмажити 5 млинців.

Дрібно нарізати цибулю й обсмажити на суміші вершкового масла та олії.

Додати обсмажену цибулю у фарш, перемішати. Додати сіль та чорний мелений перець.

Змішати сметану з майонезом. Додати спеції до смаку.

Розподілити по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастити соусом. Покласти шматочок сиру. Згорнути у рулет.

Викласти бризолі у форму для запікання.

Випікати 20−25 хвилин при 200 °C.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно приготувати французькі бризолі з кабачків та фаршу.

286

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Торт за 5 хвилин без випічки, навіть міксер не потрібний: рецепт простого смаколика від української блогерки-красуні

Гривні

В Україні змінилися правила виплати «відпускних»: що важливо знати

Плутон

«Тягни час»: астролог розповів, чому «молив» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію

Овен

Настає «біла смуга»: які п'ять знаків Зодіаку позбудуться у жовтні всіх проблем

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту