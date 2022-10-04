Рецепт «смакоти» з фаршу від української блогерки-красуні: як швидко й просто нагодувати сім'ю
Популярна фудблогерка Alina FooDee, яка нещодавно порадувала фанатів дуже вдалим рецептом торта, запропонувала варіант смачної та простої вечері з доступних інгредієнтів — бризолі з фаршем у духовці.
Аліна зазначила, що для цього рецепту підходить будь-який фарш: свинячий, яловичий чи курячий.
Страва виходить ситною й готується дуже швидко.
Продукти:
Яйця — 5 шт.
Фарш — 500 г
Цибуля — 1 шт.
Майонез — 2 ст.
Сметана — 2 ст.
Спеції — до смаку
Сир — 100 г
Сіль, чорний мелений перець — до смаку
Вершкове масло — 1 ст.л.
Рослинна олія
Приготування:
Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць — розбити одне яйце, додати сіль. Перемішати. Вилити яйце на сковороду. Обсмажити до рум'яності, перевернути. Посмажити 5 млинців.
Дрібно нарізати цибулю й обсмажити на суміші вершкового масла та олії.
Додати обсмажену цибулю у фарш, перемішати. Додати сіль та чорний мелений перець.
Змішати сметану з майонезом. Додати спеції до смаку.
Розподілити по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастити соусом. Покласти шматочок сиру. Згорнути у рулет.
Викласти бризолі у форму для запікання.
Випікати 20−25 хвилин при 200 °C.
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