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Гороскоп

Обстріли скоро не припиняться: астрологиня засмутила прогнозом з приводу війни в Україні

11:15 4 жовтня 2022
війна

Говорити про припинення активних бойових дій в Україні поки що зарано — це відбудеться не раніше червня 2023 року, поки варто чекати загострення, впевнена астрологиня Ангеліна Вакуліна.

«Ситуація в країні почнеться розпалюватися вже у жовтні. „Референдуми“, звичайно, не пройдуть для нас безслідно. Але паніка наш найлютіший ворог. Чи можуть після „референдумів“ окупувати нові території? На жаль, так», — цитує Вакуліну «Главред».

Поки ж варто бути на сторожі Харкову та області — їм не дадуть спокою, бомбитимуть найближчими місяцями.

Щодо окупованого Херсона, то Вакуліна уточнила, що він повернеться до складу України в останню чергу.

Також астрологиня відповіла, чи після перемоги 2023 року буде повторний напад на Україну.

«Є ймовірність нападу повторного. Але якщо конфлікт буде заморожений. Через пару років знову в бій», — повідомила Вакуліна.

Іншими словами, розгром росії потрібно буде завершити остаточно.

Ще одну порцію негативу астрологиня повідомила у прогнозах щодо нанесення росією ядерного удару — це може статися вже цієї осені.

«Я знаю, що колись, десь її обов'язково застосують. Може, навіть цієї осені! Поки карти показують переговори у світі щодо застосування ядерної зброї. Можливо тактичний удар ядерної зброї. Куди буде завдано ядерного удару? Більше пов'язано щось з водою. Але для нас найближчими місяцями велику загрозу несе Запорізька АЕС», — додала вона.

Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька вважає, що протягом усього жовтня утримається висока ймовірність застосування ворогом заборонених видів зброї. З другої половини місяця можлива й чергова ескалація на фронті. А починаючи з 25 жовтня мають відбутися події, здатні змінити хід історії.

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