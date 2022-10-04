«При переробці кропиви втрачаються вітамін С і вітаміни групи В»: травники застерегли українців від критично важливих помилок

Багато українців знищують на своїх ділянках трави, вважаючи її бур'яном. Травники запевняють — дарма. Тим, хто знає кропиву лише як бур'ян, насправді про неї майже нічого не відомо. Ця рослина наповнена життєво важливими речовинами. Саме тому вона цінується як лікарська рослина в натуропатії. Але її також можна використовувати для кулінарії, повідомляє видання Gartenjournal.

«Кропива їстівна як у сирому, так і в переробленому вигляді. Це стосується всіх частин рослини, але найчастіше вживається її листя. Однак більшість людей не наважуються спробувати його сирим, оскільки бояться його жалких волосків. Якщо кропива переробляється, такі інгредієнти, як вітамін С і вітаміни групи В, втрачаються. Тому рекомендується, якщо це можливо, вживати кропиву в сирому вигляді. Це цілком безпечно.

Переверніть кропиву качалкою або ненадовго замочіть в теплій воді і відіжміть ганчіркою. Проведіть ножем по частинах рослини. Завдяки цим процедурам волоски ламаються, отрута кропиви виходить назовні і більше не може викликати у вас кропив'янку. У такому стані кропиву можна використовувати для салатів разом з помідорами або огірками. Вони також підходять для смузі, соків, трав'яних заправок та йогуртових соусів".

Як повідомляє видання, найвідомішим рецептом є той, в якому з листя кропиви роблять шпинат. Нарізати цибулю, пасерувати з 200 г дрібно нарізаного листя кропиви та вершковим маслом. Залити 200 мл води і 50 мл вершків, приправити мускатним горіхом, перцем, гірчицею і сіллю, варити на повільному вогні від 10 до 20 хвилин, крупно збити блендером.

А ще кропива чудово поєднується з багатьма стравами. На пару з м'ясом, в різотто, в овочевому рагу, в трав'яному соусі, в запіканці або подрібненою в омлеті — можливості безмежні. Насіння кропиви підходить для мюслів, йогуртових страв та салатів.

До речі, листя кропиви (особливо корисне свіже, не сушене) чудово замінює імбір.



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