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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1986
Скульптор: Salvador Debón
Висота: 33 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Сучасники згадували, що Олександр Дюма був не лише чудовим письменником, а й, з побутової точки зору, дуже кмітливою людиною. Як приклад його біографи наводять такий кумедний факт. Уклавши контракт з одним відомим паризьким вар'єте, письменник одержав від директора закладу присягу: щоразу, коли виторг від продажу квитків перевищуватиме 60 тисяч франків, вар'єте зобов'язується виплачувати автору 1 тисячу франків.
Кілька місяців умови домовленості неухильно дотримувалися. Потім директор, вирішивши, очевидно, схитрувати та заощадити обіцяну письменнику тисячу франків, заявив:
- Я, звичайно, перепрошую, але оскільки в касі зафіксована сьогодні сума 59 997 франків, змушений вам, шановний, у виплаті однієї тисячі цього разу відмовити.
- Та що ви говорите?! — з такою усмішкою спитав Дюма і, розвернувшись, покинув директорський кабінет.
А за кілька хвилин він повернувся, тримаючи в руках квиток вартістю 5 франків. Простягнувши його розгубленому скупердяю, письменник відразу отримав гонорар і сказав:
- Цей вечір я готовий провести на гальорці.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 3 м/с 3х
Тиск: 753 мм