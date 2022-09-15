«Хоче сестричку»: мовчунка Тодоренко заявила про поповнення у родині

Планами народження дочки поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі відома телеведуча та тревел-блогерка Регіна Тодоренко, яка будує кар’єру у рф та продовжує своїм мовчанням підтримувати політику кремля щодо рідної України.

У соцмережі блогерка опублікував відеозапис прохання її старшого сина Михайла народити йому сестру, бо брата він тепер має. Сама ж Регіна погоджується з проханням дитини та просить сина заявити про своє бажання батьку Владу Топалову.

Додамо, що Регіна у липні народила другого сина, Мирослава, у США. Й зробила це у присутності чоловіка та старшого сина. Вона назвала цю подію єднанням сердець і душ, хоча психологи розкритикували такий вчинок, бо він може негативно відбитись на стосунках Михайла з дівчатами, коли він виросте. І, як кажуть, наслідків поведінки матері не довелось довго чекати. Днями Регіна поскаржилась підписникам, що почала помічати за старшим сином незвичну поведінку — хлопчикові не подобається, коли до нього доторкаються без дозволу. Зрештою йому діагностували тактильну гіперчутливість, і з ним працюють психотерапевти.

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