40.41 / 41.31 40.01 / 41.05
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Хоче сестричку»: мовчунка Тодоренко заявила про поповнення у родині

18:05 15 вересня 2022
Регіна Тодоренко та Влад Топалов

Планами народження дочки поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі відома телеведуча та тревел-блогерка Регіна Тодоренко, яка будує кар’єру у рф та продовжує своїм мовчанням підтримувати політику кремля щодо рідної України.

У соцмережі блогерка опублікував відеозапис прохання її старшого сина Михайла народити йому сестру, бо брата він тепер має. Сама ж Регіна погоджується з проханням дитини та просить сина заявити про своє бажання батьку Владу Топалову.

Додамо, що Регіна у липні народила другого сина, Мирослава, у США. Й зробила це у присутності чоловіка та старшого сина. Вона назвала цю подію єднанням сердець і душ, хоча психологи розкритикували такий вчинок, бо він може негативно відбитись на стосунках Михайла з дівчатами, коли він виросте. І, як кажуть, наслідків поведінки матері не довелось довго чекати. Днями Регіна поскаржилась підписникам, що почала помічати за старшим сином незвичну поведінку — хлопчикові не подобається, коли до нього доторкаються без дозволу. Зрештою йому діагностували тактильну гіперчутливість, і з ним працюють психотерапевти.

Читайте також: «Мовчунка Тодоренко вимагає через суд 8 мільйонів рублів за моральні збитки»: невже планує віддати на потреби ЗСУ?

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

одяг

Благодійність чи самошкідництво: чому не можна віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним

«Тромб може відірватися»: з'явилися новини про плачевний стан путініста Кіркорова

«Тромб може відірватися»: з’явилися новини про плачевний стан путініста Кіркорова

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

Хвороби рослин

Працює навіть за нульової погоди: ефективний засіб, який вбиває всі патогени — обов’язково полийте ним ґрунт восени (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту