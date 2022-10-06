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Смарагдовий салат: гості зметуть його зі столу за лічені хвилини

20:11 6 жовтня 2022
Смарагдовий салат

Мало не щодня з'являються нові цікаві рецепти салатів. Той, що пропонує на своїй сторінці українська фудблогерка Вікторія Ісаєнко, — надзвичайно смачний і легкий салатик. То ж його можна споживати й тим, хто не хоче набрати зайвих кілограмів.

Інгредієнти:

  • яйця — 6 шт.,
  • огірок — 2−3 шт.,
  • горошок — 273 г (1 б.)
  • пекінська капуста — 200 г,
  • зелень — на смак,
  • спеції: сіль, перець — на смак,
  • майонез — на смак.

Приготування:

Пекінську капусту порізати смужками, додати дрібно посічену зелень. Яйця відварити і порізати кубиком. Додати проціджений консервований горошок. Додати порізаний смужками огірок. Перемішати. Перед споживанням додати спеції та майонез і ще раз перемішати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт осіннього салату з моцарелою та волоськими горіхами.

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