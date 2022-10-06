Смарагдовий салат: гості зметуть його зі столу за лічені хвилини
Мало не щодня з'являються нові цікаві рецепти салатів. Той, що пропонує на своїй сторінці українська фудблогерка Вікторія Ісаєнко, — надзвичайно смачний і легкий салатик. То ж його можна споживати й тим, хто не хоче набрати зайвих кілограмів.
Інгредієнти:
- яйця — 6 шт.,
- огірок — 2−3 шт.,
- горошок — 273 г (1 б.)
- пекінська капуста — 200 г,
- зелень — на смак,
- спеції: сіль, перець — на смак,
- майонез — на смак.
Приготування:
Пекінську капусту порізати смужками, додати дрібно посічену зелень. Яйця відварити і порізати кубиком. Додати проціджений консервований горошок. Додати порізаний смужками огірок. Перемішати. Перед споживанням додати спеції та майонез і ще раз перемішати.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт осіннього салату з моцарелою та волоськими горіхами.
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