Смарагдовий салат: гості зметуть його зі столу за лічені хвилини

Мало не щодня з'являються нові цікаві рецепти салатів. Той, що пропонує на своїй сторінці українська фудблогерка Вікторія Ісаєнко, — надзвичайно смачний і легкий салатик. То ж його можна споживати й тим, хто не хоче набрати зайвих кілограмів.

Інгредієнти: яйця — 6 шт.,

огірок — 2−3 шт.,

горошок — 273 г (1 б.)

пекінська капуста — 200 г,

зелень — на смак,

спеції: сіль, перець — на смак,

майонез — на смак. Приготування: Пекінську капусту порізати смужками, додати дрібно посічену зелень. Яйця відварити і порізати кубиком. Додати проціджений консервований горошок. Додати порізаний смужками огірок. Перемішати. Перед споживанням додати спеції та майонез і ще раз перемішати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт осіннього салату з моцарелою та волоськими горіхами.

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