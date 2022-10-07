Головне — порядок закладки та пропорція: готуємо найсмачніший салат на зиму без стерилізації
Зимовий раціон допоможе урізноманітнити різна консервація, у тому числі й салати, наприклад, з печерицями та перцем, який може бути і закускою, і гарніром.
Автори «Моя дача. Сад та город» пропонують приготувати консервований салат з баклажанами та солодким перцем, звертаючи увагу на те, що головним є чітке дотримання порядку закладання овочів та пропорцій.
Складові:
- Цибуля — 0.5 кг;
- Морква — 0.5 кг;
- Баклажани -1 кг;
- Πерець солодкий — 1 кг;
- Πомідори — 2 кг;
- 1 стол. ложка цукру;
- 1 стол.лож.солі;
- 100 г оцту 6%;
- 200 г рослинного масла.
Πpиготування:
- Овочі нарізати крупно, моркву і цибулю — товстими кільцями, баклажани — товстими напівкільцями, помідори — дольками.
- У такому порядку (помідори — останніми) викласти овочі в каструлю, довести до кипіння і, не помішуючи, варити на невеликому вогні 35−40 хвилин.
- Розкласти по стерилізованих банках і відразу закатати. Укутувати до остигання консервації не потрібно.
Раніше кулінарка Лариса Павлюк запропонувала законсервувати овочевий салат із квасолею. Він може чудово підійти й для швидкого приготування супу.
Фото «Моя дача»165
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