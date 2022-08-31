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Україна

Заготовляємо кріп на зиму: три простих способи

15:15 12 вересня 2022
Кріп

Мало що так радує взимку господиню, як запах літніх приправ під час приготування їжі. Кріп — це практично національна українська спеція, яка надає будь-яким стравам апетитного аромату та неповторного смаку. Куди його тільки не кладуть! І в овочеві та м'ясні салати, і в супи з борщами, і в пиріжки з пирогами, в соуси та маринади. Їм посипають майже всі страви, ну хіба що за винятком десертів.

Сушимо

Заготовляємо кріп влітку або на початку осені, коли він у великій кількості з'являється на ринку. Купуємо пучки ароматної трави, миємо, струшуємо воду, нарізаємо гострим ножем і тонким шаром розкладаємо для сушіння. Обов'язково ворушимо і намагаємося, щоб пряме сонячне проміння на нього не потрапляло. Готовий сухий кріп зсипаємо в бляшанку і насолоджуємося всю зиму.

Солимо

Теж нескладний спосіб. Вимиті та висушені свіжі гілочки дрібно рубаємо. На невеликий час залишаємо на столі, щоби трохи прив'яли. Потім змішуємо із сіллю. Орієнтовна пропорція: 1 кг кропу/200 г солі. Баночки добре вимити теплою водою із содою і добре висушити. В них щільно скласти солоний кріп, закрити пластмасовими кришками і зберігати у холодильнику чи льоху.

Головне, взимку при приготуванні їжі не забувати, що кріп солоний і потрібно обережно додавати його в їжу, щоб не переборщити.

Заморожуємо

Робимо все так само: миємо, струшуємо воду, ріжемо, складаємо в пластикові контейнери і ставимо в морозильник. І взимку отримуємо ідеальний смак свіжого кропу.

Так само можна заготовляти і петрушку або, наприклад, селеру.

Нагадуємо про заготівлю їжі про запас, що допоможе будь-якій мамі сімейства не стояти щодня біля плити, а користуватися наявними «заготівлями».

Фото: pixabay

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