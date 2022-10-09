За що пенсіонера можуть позбавити заслужених доплат та надбавок та як цього уникнути

Українські пенсіонери мають право на різноманітні доплати до пенсії, як, наприклад, на доплату за заслуги чи надбавку за понаднормовий стаж. Однак у разі, якщо пенсіонер влаштується працювати, він може їх втратити. При цьому можна втратити також пенсії за вислугу років. На цьому акцентують увагу експерти ресурсу «На пенсії».

Щоб уникнути цього, після працевлаштування пенсіонер має протягом десяти днів повідомити про свій статус Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно, може виникнути так звана переплата пенсії, оскільки працевлаштування впливає на право отримання всіляких доплат, надбавок і підвищення. Йдеться, зокрема, про втрату права на доплати зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, отримання надбавок за утримання дитини до 18 років та пенсії за вислугу років.

Якщо переплата все ж таки виникає, надлишок коштів стягується з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду або в судовому порядку на підставі частини 1 статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Сьогодні звернутися до Пенсійного фонду можна онлайн — через веб-портал Фонду.

Послідовність дій:

у лівому бічному меню виберіть пункт «Пенсіонерам» — «Заява на перерахунок пенсії»;

заповніть поля заяви та підвантажте скан-копії необхідних документів;

натисніть кнопку «Оформити заяву»;

підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом (її можна отримати в банку, що обслуговує вас) і відправте її до ПФУ.

Аналогічним чином пенсіонери можуть повідомити Пенсійний фонд про звільнення з роботи.

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