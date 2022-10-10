Футбольний матч УПЛ на «Олімпійському» скасували через ракетний обстріл Києва

Заключний матч 6-го туру чемпіонату України з футболу між «Олександрією» та харківським «Металістом 1925», який мав відбутися на київському «Олімпійському» 10 жовтня о 15:00, за рішенням Київської ОВА скасовано через жорстокий ракетний удар рашистів по столиці, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нову дату проведення поєдинку оголосять пізніше.

Нагадаємо, що програма туру стартувала у п'ятницю, 7 жовтня, поєдинками у Рівному та Ковалівці. А напередодні зустріч у Львові, в якій «Динамо» розгромило «Рух», було призупинено на понад годину через повітряну тривогу.

Положення команд:

1. «Дніпро-1» — 15 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 13 (5);

3. «Колос» — 11 (6);

4. «Металіст» — 10 (6);

5. «Зоря» — 10 (6);

6. «Верес» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Динамо» — 9 (5);

9. «Металіст 1925» — 8 (5);

10. «Ворскла» — 7 (6);

11. «Минай» — 5 (6);

12. «Львів» — 4 (5);

13. «Рух» — 4 (6);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 3 (6);

16. «Чорноморець» — 2 (6).

Бомбардири: 5 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 4 — Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Дмитро Кльоц («Верес»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Реал».

Фото upl.ua

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