«Радості людожерів»: російські фашисти публікують «прильоти» ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Україні

У мережі з'явилося відео перших моментів ударів російських ракет «Калібр» по київських теплоелектроцентралях. Масований обстріл країна-агресор влаштувала 10 жовтня.

Кадри опублікував Telegram-канал Ваza, який раніше не був помічений у смакуванні такого контенту.

На відео зафіксовано удари, підйом полум'я над об'єктами посеред району міста.

При цьому путінські недоумки, чий рівень розумового розвитку перебуває на рівні "печерної людини" кадирова, щиро радіють з того, що змогли пошкодити важливі для забезпечення життєдіяльності міста об'єкти, залишивши таким чином без світла та тепла тисячі людей.

«Вже однозначно зрозуміло, що більша частина ракет влучила у енергосистеми різних міст. Під прицілом енергооб'єкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра та Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини, загалом весь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень. Наприклад, лише на Київщині ППО збило шість ракет, але є попадання у ТЕЦ», — написали у пресслужбі Офісу президента.

Проте, ніхто з українців не збирається поступатися подібним «істотам"-деградантам, й майбутнє покаже, за ким право жити на нашій землі.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Київську область припало 23 удари росіян. 9 ракет вдарили по критично важливих об'єктах.

По Львову сьогодні вранці прилетіло щонайменше 15 ракет, частину з них збили сілі ППО. Після вибухів у місті є проблеми з мобільним зв'язком, світлом, водою. Постраждали й інші населені пункти.

Керівництво країни закликало українців сьогодні та найближчими днями обмежити ввечері споживання електроенергії.

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