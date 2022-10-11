Якщо лінія 103 недоступна: за якими телефонами можна викликати «швидку» в Києві

У КМДА, де раніше спростували чутки про наміри влади видавати учням шкіл йодід калію, розповіли, куди можна звертатися містянам, якщо виникнуть перебої у роботі лінії 103.

У Департаменті охорони здоров'я київської міської держадміністрації радять телефонувати за наступними номерами:

672 481 446;

672 481 439;

672 481 438;

672 481 436;

672 481 437;

672 481 435;

672 481 434;

672 481 403;

674 116 176.

Нагадаємо, що під час ракетних ударів по низці регіонів України, у тому числі й по Києву, постраждала критична інфраструктура, виникли проблеми з електропостачанням, а також з мобільним зв'язком.

Фото Pixabay

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