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Здоров'я та медицина

Якщо лінія 103 недоступна: за якими телефонами можна викликати «швидку» в Києві

11:51 11 жовтня 2022
Жінка з телефоном

У КМДА, де раніше спростували чутки про наміри влади видавати учням шкіл йодід калію, розповіли, куди можна звертатися містянам, якщо виникнуть перебої у роботі лінії 103.

У Департаменті охорони здоров'я київської міської держадміністрації радять телефонувати за наступними номерами:

  • 672 481 446;
  • 672 481 439;
  • 672 481 438;
  • 672 481 436;
  • 672 481 437;
  • 672 481 435;
  • 672 481 434;
  • 672 481 403;
  • 674 116 176.

Нагадаємо, що під час ракетних ударів по низці регіонів України, у тому числі й по Києву, постраждала критична інфраструктура, виникли проблеми з електропостачанням, а також з мобільним зв'язком.

Фото Pixabay

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