Якщо лінія 103 недоступна: за якими телефонами можна викликати «швидку» в Києві
У КМДА, де раніше спростували чутки про наміри влади видавати учням шкіл йодід калію, розповіли, куди можна звертатися містянам, якщо виникнуть перебої у роботі лінії 103.
У Департаменті охорони здоров'я київської міської держадміністрації радять телефонувати за наступними номерами:
- 672 481 446;
- 672 481 439;
- 672 481 438;
- 672 481 436;
- 672 481 437;
- 672 481 435;
- 672 481 434;
- 672 481 403;
- 674 116 176.
Нагадаємо, що під час ракетних ударів по низці регіонів України, у тому числі й по Києву, постраждала критична інфраструктура, виникли проблеми з електропостачанням, а також з мобільним зв'язком.
Фото Pixabay105
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