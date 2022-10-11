Викрали та катують: в «Енергоатомі» повідомили, навіщо окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС

Окупанти вчинили новий злочин у відношенні керівництва Запорізької АЕС. Нещодавно загарбники викрадали генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. А тепер вони викрали і, ймовірно, катують заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу

«10 жовтня російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування. Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на „Росатом“. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань», — повідомили в «Енергоатомі».

В компанії звернулися до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов"язків.

«Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити! Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України!» — йдеться в повідомленні.

Тим часом в ГУР Міноборони зазначають, що представники зс рф та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Зокрема, переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з «Росатомом».

«Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в „холодному стані“. Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ „Дніпровська“. Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС. Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги», — додали у розвідці.

Нагадаємо, що Ігора Мурашова викрали 30 вересня дорогою від станції до окупованого Енергодара, а у перших числах жовтня його звільнили.

Фото «Енергоатому»

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