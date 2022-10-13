Драма в Барселоні та приниження у Глазго: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 12 жовтня, продовжилася програма 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, за підсумками якого путівку до плей-оф турніру, окрім «Манчестер Сіті», гарантували собі «Баварія» та «Наполі».

Ліга чемпіонів. 4-й тур

Група А

«Наполі» (Італія) — «Аякс» (Нідерланди) — 4:2 (Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62, з пенальті, Осімхен, 89 — Классен, 49, Бергвейн, 83, з пенальті).

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Ліверпуль» (Англія) — 1:7 (Арфілд, 17 — Фірміно, 24, 55, Нуньєс, 66, Салах, 76, 80, 81, Еліотт, 87).

Єгиптянин Мохамед Салах установив рекорд Ліги чемпіонів, оформивши найшвидший хет-трик в історії турніру — на три забиті голи форварду знадобилося лише 6 хвилин та 12 секунд.

Становище команд: 1. «Наполі» — 12 очок; 2. «Ліверпуль» — 9; 3. «Аякс» — 3; 4. «Рейнджерс» — 0.

Група В

«Атлетико» (Іспанія) — «Брюгге» (Бельгія) — 0:0. На 82-й хвилині вилучений Сова («Брюгге»).

Футболісти збірної України Едуард Соболь та Роман Яремчук спостерігали за виїзною для своєї команди грою з лави запасних.

«Байєр» (Німеччина) — «Порту» (Португалія) — 0:3 (Галено, 1, Таремі, 53, з пенальті, 64, з пенальті). На 16-й хвилині пенальті не реалізував Демірбай («Байєр»).

Становище команд: 1. «Брюгге» — 10; 2. «Порту» — 6; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Байєр» — 3.

Група С

«Вікторія» (Чехія) — «Баварія» (Німеччина) — 2:4 (Влканова, 62, Клімент, 75 — Мане, 10, Мюллер, 14, Горетцка, 25, 35).

«Барселона» (Іспанія) — «Інтер» (Італія) — 3:3 (Дембеле, 40, Левандовські, 82, 90+2 — Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89).

Перед звітним туром каталонська «Барселона» опинилася у незавидному становищі. Підопічним Хаві в жодному разі не можна було програвати, оскільки в такому разі каталонці фактично позбавлялися шансів на вихід до плей-оф. Перший тайм залишився за господарями, які забили незадовго до перерви, а ось після поновлення гри на полі «Камп Ноу» розгорнулася справжня драма. Двічі «Інтер» виходив уперед, але в обох випадках «Барселону» рятував друг України Левандовські, «дубль» якого допоміг звести матч до нічиєї та зберегти для каталонців хороші шанси на вихід із групи.

Становище команд: 1. «Баварія» — 12; 2. «Інтер» — 7; 3. «Барселона» — 4; 4. «Вікторія» — 0.

Група D

«Тоттенхем» (Англія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 3:2 (Сон Хин Мін, 20, 36, Кейн, 28, з пенальті — Камада, 14, Гетце, 87). На 60-й хвилині вилучений Тута («Айнтрахт»), на 90+2-й хвилині Кейн («Тоттенхем») не реалізував пенальті.

«Спортинг» (Португалія) — «Марсель» (Франція) — 0:2 (Гендузі, 20, з пенальті, Санчес, 30). На 19-й хвилині вилучений Есгаю, на 61-й — Педру Гонсалвеш (обидва — «Спортинг»).

Становище команд: 1. «Тоттенхем» — 7; 2. «Марсель» — 6; 3. «Спортинг» — 6; 4. «Айнтрахт» — 4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на 95-й хвилині втратив перемогу над мадридським «Реалом».

Фото uefa.com

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram