Оформлення довідки ВПО в Дії тимчасово недоступне: що робити переселенцям

В Україні, де переселенцям з 1 жовтня спростили життя, в Дії стало тимчасово недоступне оформлення довідки для ВПО для нових користувачів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Проводимо технічне оновлення послуги для ВПО в Дії: тимчасово недоступне оформлення довідки для нових користувачів. Наша команда спільно з Міністерство соціальної політики України працює над покращенням послуги для внутрішньо переміщених осіб у застосунку, щоб забезпечити її швидку та безперебійну роботу. Завдяки доопрацюванню послуги українці зможуть отримати довідку ВПО й виплати впродовж декількох днів, а не очікувати тижнями, як було раніше», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі отримати послугу можна офлайн або почекати, коли вона знову працюватиме в Дії.

«Плануємо відновити послугу до кінця тижня. В українців, які вже отримали довідку переселенця, документ буде відображатися в застосунку без змін», — повідомили у міністерстві.

Раніше «ФАКТИ» писали, як переселенцям отримати тимчасове житло від держави, а також, як переселенцям оформити субсидії.

Фото: Pixabay

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