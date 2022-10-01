Україна та НАТО: як члени альянсу ставляться до заявки Києва на прискорений вступ

У п'ятницю, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський оголосив, що наша країна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Першим на це повідомлення відреагував генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Увечері 30 вересня він дав спеціальну пресконференцію у Брюсселі.

«Кожна демократія в Європі має право на членство в НАТО. Союзники під час саміту альянсу в Мадриді чітко заявили про те, що ми підтримуємо право України вирішувати, які військові альянси обирати. Однак рішення про членство приймається 30 членами блоку, і ми ухвалюємо це рішення за принципом консенсусу», — заявив Столтенберг.

Це був очевидний натяк на те, що єдності між членами НАТО щодо вступу України до альянсу поки немає.

Не відповів Столтенберг на ще одне важливе питання — чи готовий блок застосувати щодо України процедуру прискореного вступу, яка була використана у випадку Фінляндії та Швеції. Натомість генсек НАТО заявив, що альянс «фокусується на наданні негайної підтримки Україні, щоб вона могла захистити себе від брутальної агресії росії».

Після цього Столтенберг засудив анексію нових територій України. Він підкреслив, що НАТО загалом і жоден із членів блоку, зокрема, ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих українських територіях, а самі ці території — як частина росії.

«Ми закликаємо росію припинити спроби захопити ці території. Це українська земля. Донецьк — це Україна! Луганськ — це Україна! Херсон — це Україна! Запоріжжя — це Україна! Так само, як і Крим — це Україна!», — заявив Столтенберг.

Генсек вкотре зазначив, що НАТО не є стороною конфлікту, проте «альянс надає підтримку Україні, щоб вона могла захищатися».

Столтенберг визнав, що останніми днями війна в Україні досягла «найсерйознішої ескалації» з 24 лютого. У росії за наказом путіна проходить мобілізація десятків тисяч людей. Сам путін «загрожує ядерною зброєю і нелегально анексував частину українських територій».

«Путін програв у досягненні своїх стратегічних цілей. Путін несе відповідальність за цю війну, тому його відповідальність полягає і в тому, щоб припинити страждання мужніх українців та зупинити енергетичну та продовольчу кризи у світі. Якщо росія припинить війну, то буде мир. Якщо Україна перестане битися, то припинить своє існування як нація та незалежна держава Європи», — заявив Столтенберг.

Далі генсек НАТО наголосив, що анексія нових територій росією нічого не змінює. Україна має повне право продовжувати їхнє звільнення та повернення під свій контроль. В іншому випадку ядерний шантаж, який використовує путін, йому вдасться.

На жаль, Столтенберг має рацію в тому, що у країн-членів НАТО зберігається різне ставлення до прийняття України до лав альянсу.

Цілком підтримують якнайшвидший вступ нашої країни до НАТО Литва, Естонія та Латвія.

«Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Надихаюча хоробрість України може лише зміцнити наш альянс», — написали у своїх Twitter-акаунтах міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу та їхній латвійський колега Едгар Рінкевич .

На цьому поки що, на жаль, все. Канада та США підтримують членство України в НАТО, але з колишньою обережністю.

«Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО і завжди виступали за ухвалення України до альянсу» , — заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі на прес-конференції у Вашингтоні після переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

«Вашингтон рішуче підтримує вступ до НАТО країн, які прагнуть приєднатися і здатні розширити можливості альянсу», — сказав Блінкен. І відразу дав зрозуміти, що Україні не варто розраховувати на прискорену процедуру. «Існує певний процес, і країни продовжать його слідувати», — додав він.

Більш конкретно висловився радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. «Ми вважаємо, що найкращий спосіб допомогти Україні — надавати їй практичну підтримку на місці. І що процедура в Брюсселі має бути розглянута в інший час», — наголосив він.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Києву з першого дня війни дали зрозуміти — країни Заходу мають намір не допустити поширення цієї війни на їх території і залучення НАТО до війни. Берлін не змінив своєї позиції.

США, Німеччина, Канада — основні гравці у альянсі. А ще є Угорщина, Туреччина, які можуть, виходячи зі своїх національних інтересів, виступити категорично проти прийняття України до НАТО в прискореному порядку. Анкара довго упиралася, коли йшлося про Швецію та Фінляндії. І може знову це зробити.

Крім того, є дуже серйозна перешкода на шляху України до НАТО. Альянс ніколи не приймав до своїх лав країну, яка перебуває у стані війни.

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