«Йду до біса»: чи справді Маск образився на українців через сварки у Твіттері?

Як грім серед ясного неба пролунала інформація від SpaceX, яка попередила Пентагон про можливе припинення фінансування служби в Україні, якщо армія США не виділятиме десятки мільйонів доларів на місяць. Про це стало відомо з оприлюдненої CNN інформації.

Не секрет, як супутникові інтернет-термінали Starlink, виготовлені компанією SpaceX Ілона Маска, вперше почали прибувати в Україну, вони стали життєво важливим джерелом зв'язку для української армії, адже дозволяють воювати та залишатися на зв'язку навіть коли мобільний телефон та інтернет-мережі зруйновані.

Наразі близько 20 тисяч супутників Starlink було передано Україні, а Маск написав у п'ятницю у Twitter, що «операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів й перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року».

CNN у своїй статті повідомив, що вимога SpaceX розлютила найвище керівництво Пентагону. Високопосадовець Міноборони США зазначив, що SpaceX «має нахабство виглядати героєм», тоді як інші платять високу ціну, і тепер виставляє їм рахунок на десятки мільйонів на місяць.

Цікавим виглядає той факт, що пропозиція SpaceX про припинення фінансування Starlink з'явилася на тлі зростання занепокоєння в Україні щодо прихильності Маска.

Нагадаємо, Ілон Маск опублікував у Twitter дивну серію постів щодо суперечливого мирного плану, який передбачає відмову України від Криму та контролю над Луганською та Донецькою областями.

Тоді твіт мільярдера створив суцільну бурю у медіапросторі. Його коментували не лише політики, а й прості українці. Експосол України в Німеччині Андрій Мельник, який останнім часом відрізняється досить різкими й не завжди дипломатичними заявами, взагалі послав Маска. Буквально.

У медіа сварку втрутився навіть президент України Володимир Зеленський, який прямо запитав бізнесмена, на чиєму він боці. Тоді Маск відповів, що «досі дуже підтримує Україну», але побоюється «масової ескалації».

І ось сьогодні на тлі обговорень відмови SpaceX надалі фінансувати супутникові інтернет-термінали Starlink Ілон Маск заявив, що вирішив дотримуватися рекомендації Мельника.

Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі «Телеграфу» наголосив на важливості сталого зв'язку на війні проти росії.

«Це стійкий постійний зв'язок. За заявою Маска, знаючи його певну ексцентричну натуру, побачимо, що він видасть в ефір за дві години. Можливо, це спроба перевірити реакцію світової спільноти», — розповів він.

Втім, загроза відключення від мережі Starlink є суттєвою, оскільки її блокування може відчутно вдарити по Збройних Силах України. Адже для ЗСУ цей супутниковий зв'язок уже став важливим компонентом у протидії агресору на війні.

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